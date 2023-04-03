Маєток митрополита Павла на Печерську коштує величезних грошей - що дізнався "Телеграф"

Будинок ієрарха УПЦ МП стоїть в одному із найдорожчих закутків Києва

Деякі подробиці світського життя колишнього намісника Успенської Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя), відомого ще як "Паша-Мерседес", продовжують викликати подив і часом навіть шокувати.

Нагадаємо, після того, як скандального ієрарха помітили у шарфі від "Луї Віттон" за майже 700$ (близько 27 тис. грн за поточним курсом) та з дорогим годинником за 1,5 млн грн, громадськість знову згадала про розкішний будинок під Києвом, який належить митрополиту.

Журналісти "Телеграфу" знайшли цей будинок Павла на Печерську, а сусідом митрополита виявився нардеп з фракції "Слуга народу" Павло Халімон, якого НАЗК підозрює в незаконному збагаченні на 10 млн грн.

Ми виясняли докладніше, скільки може коштувати це обійстя Павла (Лебедя) в цінах квітня 2023 року.

Офіційна держоцінка явно занижена

Зауважимо, згідно з даними Реєстру про нерухоме майно, номінальна вартість самого будинку, побудованого ще 2009 р., разом з ділянкою явно занижена — за державною оцінкою складала трохи більше 2,5 млн грн (за поточним курсом це становить — $67,9 тис.). Втім, ринкова вартість будівлі та землі, звісно, буде набагато більшою. Тож загальна ціна і за будинок, і за землю Павла, якщо відштовхуватись від держоцінки, може сягнути щонайменше пів мільйона доларів (або біля 19 млн грн), і вище.

Які ринковы ціни на земділянки на Печерську

За даними сайту з нерухомості Dom.ria, одна сотка на Печерську у квітні 2023 р. коштує від $49 тис. до $210 тис. (в залежності від розташування). Тобто, вартість 10 соток зараз варіюється на Печерську від $490 000 до $2 100 000. Враховуючи, що будинок митрополита Павла знаходиться в тупику, подалі від сторонніх очей вірян і мирян, то можна зробити висновок, що земля там торгується по явно високому "прайсу". Особливої ваги обійстю священника додає й той факт, що з одного боку ділянку владики оточує столичний Ботанічний сад, а місцина та тиха і зовсім нелюдна.

Що кажуть ріелтори?

Опитані "Телеграфом" експерти з нерухомості в актуальних цінах оцінюють маєток Павла як мінімум у $1,5-3 млн доларів, адже земля та дім знаходяться в історичній місцині — Царському селі поблизу масиву Звіринець. Фахівці пояснюють, що до ковіду та війни одна сотка землі в Царському селі коштувала $350 000. Наразі з відомих причин ціни відчутно "просіли", але Печерські пагорби до сих пір все одно вважаються ласим шматочком столиці.

"Саме у Царському селі до війни взагалі сотка коштувала $350 тис. В найкращі часи, ще до ковіду. Звіринець був трохи дешевший, — це мається на увазі в районі вулиці Тімірязєвської, тої ж самої Звіринецької. А вже на таких вулицях, як Редутна, Землянська і так далі маєток на 10 соток з домом із super-luxury ремонтом в "стилі Пшонки" (з таким багатством-оздобленням), коштуватиме не менше, як три мільйони доларів. Не менше. Це найдорожча земля в Києві, і вона завжди буде такою надзвичайно дорогою, як кажуть, благословенною землею. Там же поряд і печери різні, і знамениті Звіринецькі печери. Там так склалося історично, що земля дуже дорога", — пояснила "Телеграфу" експерт з нерухомості, ріелтор Вікторія.

Як повідомлялося, 2 квітня митрополиту Павлу обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

"Телеграф" також писав, що 1 квітня представники СБУ офіційно повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу. Священнослужителя обґрунтовано звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, а також підтримці збройної агресії росії проти України.