Богоугодная содомия? Одного из защитников УПЦ МП обвинили в развращении семинаристов — подробности

"Телеграф" узнал некоторые обстоятельства громкого скандала вокруг главы хора из Лавры — архимандрита Подлубняка

В соцсетях и СМИ набирает обороты новая скандальная история, связанная со скрытой тайной жизнью некоторых видных деятелей УПЦ МП в Лавре. Накануне журналист Александр Бойко написал в Фейсбуке о том, когда он учился в Киевской духовной академии (КДА), то руководитель хора из Лавры — архимандрит УПЦ МП Роман Подлубняк — едва не довел до самоубийства одного из семинаристов, фактически принудив его к содомии.

"Когда я учился в КДА, мы снимали втроем комнату на Печерске. — сообщил Бойко. — Я, и еще два семинариста. Один пел в семинарском хоре, которым руководил Подлубняк. Этого парня Подлубняк и соблазнил. От этого у него начала ехать крыша, он едва не бросился под поезд метро (на станции "Дружбы народов" в Киеве, кстати). Хорошо, что с ним был наш третий сосед, и он его удержал, привел того домой. Это ситуация, которая произошла на моих глазах. Я видел, как он сходил с ума после "события", и потом собирал себя в одно целое по крохам".

"Телеграфу" Александр Бойко рассказал, почему именно сейчас решился рассказать правду о тех драматических событиях из внутренней жизни отдельных представителей духовенства УПЦ МП.

"Потому что он (Подлубняк. — Авт.) теперь начал "светиться", показывать, рассказывать журналистам, чья Лавра и какая церковь "правильная", что все неправы и так далее. То есть, пытается показывать себя как моральный авторитет. Поэтому я об этом и написал. Что случилось с тем парнем, я не знаю. Потом после тех событий следы, к сожалению, теряются. Где он пропал, не знаю", — рассказывает он.

По словам Бойко, во время его обучения в КДА слухи ходили и о других случаях приставаний к семинаристам: "Сама атмосфера была очень нездоровой в этом плане".

"Сам этот ректор, который у нас был, Николай Забуга, сделал очень сомнительную карьеру в УПЦ МП, потому что он был некогда военным переводчиком, знал очень хорошо английский язык и фарси (кажется, даже работал в Афганистане), был из всех этих КГБистских спецслужб. Поэтому он очень стремительно сделал карьеру в УПЦ, став сразу ректором. Он был не глупым человеком, но тогда было столько слухов по поводу этих каких-то таких оргий, каких-то посиделок с кучей алкоголя и с втягиванием (молодых людей. — Авт.). В Лавре тоже было такое не один раз, когда кого-то, извините, "затаскали". Я тогда учился и пытался от всего этого отстраняться, никак в это не лезть, не заходить ни в какие кабинеты. К чему я про Забугу вспомнил, именно при нем Рома Подлубняк и начал свою карьеру. Забуга был разведенным, и очень часто менял фаворитов-келейников. Еще один священник мне жаловался на приставания со стороны Подлубняка. Вообщем, если там копнуть, будет много грязи", — делится воспоминаниями Александр Бойко.

Он отмечает, что сейчас духовенство УПЦ МП потеряло свои шансы, авторитет: "В духовном плане религиозная жизнь — своего рода анестезия, которая помогает, но когда случались все эти случаи, намеки, полунамеки, сплетни, опыт ребят, с которыми я жил, все сложилось в такой ком, что я уже не мог терпеть. Так, что и до сих пор прилетают отголоски из прошлого".

"Теперь же они (священники УПЦ МП. — Авт.), которые 20 лет жили, извиняюсь, тра*али мальчиков, все у них было хорошо, вылезают "на сцену", говоря, "Вы должны нас любить, уважать и слушать, что мы вам скажем". Да идите на*ер! Поэтому я и выступил, написав такой пост", — объясняет Александр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с УПЦ МП расторгли договор аренды на храмы Киево-Печерской лавры. Священников обязали выселиться до конца марта, но без скандалов не обошлось.

После того, как пророссийские священники начали выносить из Лавры иконы и другие вещи, имущество Национального заповедника признали собственностью государства.