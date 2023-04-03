Особняк митрополита Павла на Печерске стоит огромных денег - что узнал "Телеграф"

Владение иерарха УПЦ МП стоит в одном из самых дорогих уголков Киева

Некоторые подробности светской жизни бывшего наместника Успенской Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), известного еще как "Паша-Мерседес", продолжают вызывать удивление и порой даже шокировать.

Напомним, после того, как скандального иерарха заметили в шарфе от "Луи Виттон" за почти 700$ (около 27 тыс. грн по текущему курсу) и с дорогими часами за 1,5 млн грн, общественность снова вспомнила о роскошном доме под Киевом, принадлежащем митрополиту.

Журналисты "Телеграфа" нашли это строение Павла на Печерске, а соседом митрополита оказался нардеп из фракции "Слуга народа" Павел Халимон, которого НАПК подозревает в незаконном обогащении на 10 млн грн.

Мы выясняли подробнее, сколько может стоить эта усадьба Павла (Лебедя) в ценах апреля 2023 года.

Официальная госоценка явно занижена

Заметим, согласно данным Реестра о недвижимом имуществе, номинальная стоимость самого дома, построенного еще в 2009 г., вместе с участком явно занижена, — по государственной оценке она составляла чуть более 2,5 млн грн (по текущему курсу это выходит $67,9 тыс.). Впрочем, рыночная стоимость жилого здания и земли, конечно, будет гораздо больше. Так что общая цена и за дом, и за землю Павла, если отталкиваться от госоценки, может достичь не менее полумиллиона долларов (или около 19 млн грн ), и выше.

Какие рыночные цены на земучастки на Печерске

По данным сайта недвижимости Dom.ria, одна сотка на Печерске в апреле 2023 г. стоит от $49 тыс. до $210 тыс. (в зависимости от расположения). То есть, стоимость 10 соток сейчас варьируется на Печерске от $490 000 до $2 100 000. Учитывая, что дом митрополита Павла находится в тупике, подальше от посторонних глаз верующих и мирян, то можно заключить, что земля там торгуется по явно высокому "прайсу". Особое значение усадьбе священника придает и тот факт, что с одной стороны участок владыки окружает столичный Ботанический сад, а место и тихое, и совсем нелюдное.

Что говорят риэлторы?

Опрошенные "Телеграфом" эксперты по недвижимости в актуальных ценах оценивают поместье Павла как минимум в $1,5-3 млн долларов, ведь земля и дом находятся в историческом месте — Царском селе вблизи массива Зверинец. Специалисты объясняют, что до ковида и войны одна сотка земли в Царском селе стоила $350 000. По известным причинам сейчас цены ощутимо "просели", но Печерские холмы до сих пор все равно считаются лакомым кусочком столицы.

"Именно в Царском селе до войны вообще сотка стоила $350 тыс. В лучшие времена, еще до пандемии. Зверинец был немного дешевле, например, в районе улицы Тимирязевской, той же Зверинецкой. А уже на таких улицах, как Редутная, Землянская и так далее поместье на 10 соток с домом с super-luxury ремонтом в "стиле Пшонки" (с таким богатством-отделкой), будет стоить не менее трех миллионов долларов. Это самая дорогая земля в Киеве, и она всегда будет такой чрезвычайно дорогой, как говорится, благословенной землей. Там же рядом и пещеры разные, и знаменитые Зверинецкие пещеры. Там так сложилось исторически, что земля очень дорогая", — объяснила "Телеграфу" эксперт по недвижимости, риэлтор Виктория.

Как сообщалось, 2 апреля митрополиту Павлу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

"Телеграф" также писал, что 1 апреля представители СБУ официально сообщили о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу. Священнослужителя обоснованно обвиняют в разжигании религиозной розни, а также в поддержке вооруженной агрессии россии против Украины.