Добкін молиться за ЗСУ? Одіозного політика помітили у рясі у храмі УПЦ МП (відео)

Михайло Добкін передав свої побажання ЗСУ

Колишнього мера Харкова Михайла Добкіна помітили на Великдень під час служби у церкві. Нагадаємо, що Добкіна рік тому висвятили у диякона в УПЦ МП. Нині віряни помітили політика у церковному одіянні. Диякон Добкін служив у Великодньому богослужінні у храмі Благовірної цариці Тамари.

Відео у своїх соцмережах опублікував один із парафіян храму. Під час зустрічі він попросив диякона передати на камеру побажання воїнам ЗСУ на передовій. Добкін висловився:

"Щоб Господь оберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богохранимій Україні. Щоб усі повернулися живими та щасливими від того, що вони роблять для людей. За них моляться у кожному храмі – православному та не лише православному по всій країні", – заявив священнослужитель.

Зазначимо, що храм УПЦ МП, в якому служить Михайло Добкін, торік пошкодили окупанти. Внаслідок обстрілу зазнала ушкоджень покрівля, вікна, стіни, церковне начиння. Примітно, що храм зведений у 2012 році за кошти російського мецената.

Нагадаємо, що Михайло Добкін відомий через ролик в інтернеті — де він намагається записати передвиборчий відеокліп. Вислів "Текст по-дебільному написаний" та багато інших його фраз стали мемами на десятиліття.

Сам політик був членом Партії регіонів, противником Євромайдану та захисником радянської символіки. До прикладу, чіпляв на себе заборонену в Україні георгіївську стрічку. Водночас наприкінці минулого року у мережі опублікували фото Добкіна у військовій формі, хоча як виявилося згодом, він не має стосунку до ЗСУ.

Нагадаємо, що "Телеграф" раніше розповідав про очевидні зв’язки з росією, які заперечує УПЦ МП. Хоч церква і посилається на Собор 2022 року, однак його вважають заходом для замилювання очей. Тим часом користуючись релігією, росія організувала етнокультурний геноцид українців.