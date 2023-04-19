Замок спиляли болгаркою, приміщення опечатали. Комісія Мінкульту змінила тактику у Лаврі

Група парафіян причепилась до комісії, і йшла за ним з іконами та молитвами

У Києві комісія Мінкульту у середу продовжила роботу у Києво-Печерській лаврі, цього разу відчинивши зачинені двері болгаркою та заручившись підтримкою поліції. Це було потрібно, бо представники УПЦ МП, які мали ще 29 березня покинути територію державного заповідника, усіляко перешкоджали роботі чиновників.

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко повідомив, що сьогодні комісія оглянула три пам'ятки: дві — національного та одну місцевого значення. А саме — майно корпусу 37, 37-а, 38 – галерея до Ближніх печер, Дзвіниця на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер.

"Двері будівель були зачинені, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка М.А. та заступника Рудника О.В. за допомогою відповідних засобів технічними працівниками було забезпечено доступ Комісії до вказаних приміщень", — повідомив Ткаченко.

Стан об'єктів, куди комісія, запущений. Тут деінде просідає підлога, хоча вони є пам'ятками архітектури та складовими об'єкта ЮНЕСКО. Ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано.

Тимчасом священники УПЦ МП та віряни цієї конфесії моментально мобілізувалися. Так, один із панотців жалівся, що комісію охороняла поліція, коли та все ж зайшла до приміщення з болгаркою:

Православні пабліки УПЦ МП скликають вірян молитися і кажуть, що вказані приміщення все ж опечатали:

"Прямо зараз влада проводить незаконні дії, опечатує корпуси Лаври, вірян УПЦ не пускають… влада нагнала поліціянтів з автоматами, які забезпечують проведення незаконних дій Мінкульту", — пишуть прхильники УПЦ МП.

На території заповідника за лічені хвилини з'явився натовп мирян на чолі з провокаторкою Вікторією Кохановською. Парафіяни несли ікону, голосно співали молитви, і прямо нависали над комісією, слідуючи по п'ятах.

Як повідомляв "Телеграф", керівництво УПЦ (МП) викрили на володінні російськими паспортами. Серед них був і голова церкви митрополит Онуфрій. Водночас сама церква активно заперечує зв’язки з патріархом Кирилом. Попри це, вона ще не розірвала зв’язки із Московським патріархатом.