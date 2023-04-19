Замок спилили болгаркой, помещение опечатали. Комиссия Минкульта сменила тактику в Лавре

Группа прихожан прицепилась к комиссии и преследовала их с иконами и молитвами

В Киеве комиссия Минкульта в среду продолжила работу в Киево-Печерской лавре, на этот раз открыв закрытую дверь болгаркой и заручившись поддержкой полиции. Это было нужно, потому что представители УПЦ МП, которые должны были еще 29 марта покинуть территорию государственного заповедника, всячески препятствовали работе чиновников.

Глава Минкульта Александр Ткаченко сообщил, что сегодня комиссия осмотрела три памятки: две — национального и одну местного значения. А именно имущество корпуса 37, 37-а, 38 – галерею в Ближние пещеры, Колокольню на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер.

"Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и заместителя Рудника А.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ Комиссии к указанным помещениям", – сообщил Ткаченко.

Состояние объектов, куда комиссия, запущенное. Здесь проседает пол, хотя объекты являются памятниками архитектуры и составляющими объекта ЮНЕСКО. Признаков принятия арендатором противопожарных мер не зафиксировано.

Между тем священники УПЦ МП и верующие этой конфессии моментально мобилизовались. Так, один из батюшек жаловался, что комиссию охраняла полиция, когда все же зашла в помещение с болгаркой:

Православные паблики УПЦ МП созывают верующих на молитву в Лавру и говорят, что указанные помещения все же опечатали:

"Прямо сейчас власти предпринимают незаконные действия, опечатывают корпуса Лавры, верующих УПЦ не пускают… власти нагнали полицейских с автоматами, которые обеспечивают проведение незаконных действий Минкульта", — пишут сторонники УПЦ МП.

На территории заповедника за считанные минуты появилась толпа мирян во главе с провокатором Викторией Кохановской. Прихожане несли икону, громко пели молитвы, и прямо нависали над комиссией, следуя по пятам.

Как сообщал "Телеграф", руководство УПЦ (МП) разоблачили на владении российскими паспортами. Среди них был и глава церкви митрополит Онуфрий. В то же время сама церковь активно отрицает связи с патриархом Кириллом. Несмотря на это она еще не разорвала связи с Московским патриархатом.