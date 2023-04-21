Паша "Мерседес" рветься на волю: сьогодні відбудеться суд над митрополитом

Сьогодні суд може переглянути запобіжний захід для митрополита Павла

Сьогодні, 21 квітня, у Київському апеляційному суді розглянуть скаргу митрополита УПЦ ПМ Павла Лебідя, відомого як Паша Мерседес. Він хоче оскаржити рішення про свій домашній арешт.

Відповідну інформацію опубліковано на сайті суду.

Засідання заплановане на 12.00.

Екс-намісника Києво-Печерської Лаври підозрюють за статтями "розпалювання релігійної ворожнечі" (ч. 1 ст. 161 КК) та "виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України" (ч. 1 ст. 436-2 ККУ).

Нагадаємо, що 1 квітня Шевченківський райсуд призначив йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці. Його також зобов’язали носити браслет.

Апеляцію на рішення суду подав адвокат Паші "Мерседеса" Микита Чекман. Спершу розгляд скарги мав пройти 10 квітня, потім процес перенесли на 21 квітня.

Домашній арешт митрополит "відбуває" у селищі Вороньків Київської області.

Раніше "Телеграф" зібрав цікаві факти із життя Павла Лебідя. У матеріалі детально розповідається, чому його прозвали Паша "Мерседес", а також там опубліковані цікаві моменти його політичної та духовної кар’єри.