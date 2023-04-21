Паша "Мерседес" рвется на свободу: сегодня состоится суд над митрополитом

Сегодня суд может пересмотреть меру пресечения для митрополита Павла

Сегодня, 21 апреля, в Киевском апелляционном суде рассмотрят жалобу митрополита УПЦ ПМ Павла Лебедя, известного как Паша "Мерседес". Он хочет оспорить решение о своем домашнем аресте.

Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Заседание запланировано на 12:00.

Экс-наместника Киево-Печерской Лавры подозревают по статьям "разжигание религиозной розни" (ч. 1 ст. 161 УК) и "оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины" (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Напомним, что 1 апреля Шевченковский райсуд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Его также обязали носить электронный браслет.

Апелляцию на решение суда подал адвокат Паши "Мерседеса" Никита Чекман. Сперва рассмотрение жалобы должно было пройти 10 апреля, потом процесс перенесли на 21 апреля.

Домашний арест митрополит "отбывает" в поселке Вороньков Киевской области.

Ранее "Телеграф" собрал интересные факты из жизни Павла Лебедя. В материале детально рассказывается о том, почему его прозвали Паша "Мерседес", а также там опубликованы интересные моменты его политической и духовной карьеры.