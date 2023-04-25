"А дронам можна?": у москві закрили Червону площу до 10 травня, в мережі веселяться

Росіяни закривають Червону площу, Кремль та мавзолей

Поки в Україні гадають, чи подарує ГУР якийсь "подарунок" путіну на 9 травня, у росії, мабуть, вирішили перестрахуватися і від гріха подалі взагалі закрити Червону площу.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на заяву відділу зв’язків із пресою та громадськістю Федеральної служби охорони (ФСО) рф.

Так, згідно з новим рішенням, доступ відвідувачів на Червону площу буде обмежено з 27 квітня по 10 травня. Там це обґрунтовують підготовкою до святкування.

"У зв’язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр., з 27 квітня по 10 травня 2023 р. Червона площа буде закрита для відвідування", — йдеться у повідомленні.

При цьому ще раніше стало відомо, що з 23 квітня по 15 травня не буде здійснюватися допуск відвідувачів до мавзолею Леніна, а 9 травня не працюватиме Кремль.

Дане рішення дуже потішило користувачів мережі, адже "спецоперація" йде за планом".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на святкування 9 травня до путіна приїде лише один іноземний лідер.

Також ми повідомляли, що російські загарбники відмовилися від проведення святкової демонстрації та параду на 1 та 9 травня у тимчасово окупованому Криму.