"Надеемся и верим": украинцы в сети обсуждают сюрпризы москве на 9 мая от ВСУ

Украинцы уверены, что "братьев" нужно поздравить с праздником

В преддверии 9 мая все чаще звучит вопрос, готовят ли ВСУ какие-то "подарки" путину. В самой россии уже не на шутку переживают и закрывают Красную площадь. А недавно интриги добавил и глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов у которого в кабинете заметили карту москвы.

"Телеграф" решил поинтересоваться у украинцев, ожидают ли они "сюрпризов" от ВСУ на 9 мая.

Некоторые считают, что участившиеся обнаружения неизвестных беспилотников в районе столицы страны-агрессора могут говорить о какой-то подготовке.

Другие не уверены, что это с чем-то связано, однако большая часть комментаторов ожидают и надеются, что какой-то "подарок" путину наши все-таки приготовили.

Напомним, Кирилл Буданов планировал массовые удары по российской столице на годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину. Однако по просьбе США от этих планов пришлось отказаться.

Также мы сообщали, что в россии отменили шествия "Бессмертного полка" на 9 мая. Информация об этом быстро разлетелась по соцсетям и пользователи уже успели прокомментировать ее новыми порциями шуток.