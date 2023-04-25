"А дронам можно?": в москве закрыли Красную площадь до 10 мая, в сети веселятся

Россияне закрывают Красную площадь, Кремль и мавзолей

Пока в Украине гадают, подарит ли ГУР какой-то "подарок" путину на 9 мая, в россии, видимо, решили перестраховаться и от греха подальше вообще закрыть Красную площадь.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на заявление отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) рф.

Так, согласно новому решению, доступ посетителей на Красную площадь будет ограничен с 27 апреля по 10 мая. Там это обосновывают подготовкой к празднованию.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с 27 апреля по 10 мая 2023 г. Красная площадь будет закрыта для посещения", — говорится в сообщении.

При этом, еще ранее стало известно, что с 23 апреля по 15 мая не будет производиться допуск посетителей в мавзолей Ленина, а 9 мая не будет работать Кремль.

Данное решение весьма позабавило пользователей сети ведь "спецоперация" идет по плану".

Напомним, ранее мы писали, что На празднование 9 мая к путину приедет только один иностранный лидер.

Также мы сообщали, что российские захватчики отказались от проведения праздничной демонстрации и парада на 1 и 9 мая во временно оккупированном Крыму.