Это к 9 мая? Буданов заинтриговал украинцев деталью в своем кабинете (фото)

Данная деталь не на шутку подогрела интерес у общества и украинцы принялись гадать, что это могло бы значить

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал новое интервью журналистам. Помимо важных тем, которые он там обсуждал, многие обратили внимание еще и на обстановку в его кабинете.

Так, украинцев заинтриговало изображение на мониторе, который находится в кабинете у Буданова. На нем многие разглядели нечто похожее на карту Москвы и исходя из этого начали строить различные догадки.

Данная деталь не на шутку подогрела интерес у общества и украинцы принялись гадать, что это могло бы значить. Ведь такие вещи в кабинете у главы украинской разведки просто не могут находится просто так, посчитали многие.

Некоторые даже выдвинули предположение, что ГУР может готовить какой-то "сюрприз" путину на 9 мая.

Действительно, зная Буданова, в изображении карты Москвы нельзя исключать ни намек на будущие операции ведомства, ни просто троллинг россиян. Ведь, например, можно вспомнить, как он в свой день рождения "разделил россию". Так он решил посмеются с российских пропагандистов, которые устроили настоящую истерику, заметив у него на стене карту с "будущим рф".

Напомним, ранее мы писали, что в россии заочно арестовали Буданова.

Также мы сообщали, что Буданов рассказал, где враг несет самые большие потери.