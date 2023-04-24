Это к 9 мая? Буданов заинтриговал украинцев деталью в своем кабинете (фото)
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Данная деталь не на шутку подогрела интерес у общества и украинцы принялись гадать, что это могло бы значить
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал новое интервью журналистам. Помимо важных тем, которые он там обсуждал, многие обратили внимание еще и на обстановку в его кабинете.
Так, украинцев заинтриговало изображение на мониторе, который находится в кабинете у Буданова. На нем многие разглядели нечто похожее на карту Москвы и исходя из этого начали строить различные догадки.
Данная деталь не на шутку подогрела интерес у общества и украинцы принялись гадать, что это могло бы значить. Ведь такие вещи в кабинете у главы украинской разведки просто не могут находится просто так, посчитали многие.
Некоторые даже выдвинули предположение, что ГУР может готовить какой-то "сюрприз" путину на 9 мая.
Действительно, зная Буданова, в изображении карты Москвы нельзя исключать ни намек на будущие операции ведомства, ни просто троллинг россиян. Ведь, например, можно вспомнить, как он в свой день рождения "разделил россию". Так он решил посмеются с российских пропагандистов, которые устроили настоящую истерику, заметив у него на стене карту с "будущим рф".
Напомним, ранее мы писали, что в россии заочно арестовали Буданова.
Также мы сообщали, что Буданов рассказал, где враг несет самые большие потери.