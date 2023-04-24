Возможность ядерного удара "за Крым" и смерть путина во сне: главное из нового интервью Буданова

Главный разведчик страны рассказал о планах на деоккупацию Крыма, дальнейшем развитии войны и возможных мятежах против путина

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов высоко ценится многими украинцами за его аналитику и точность подсчетов. Свои слова он никогда не считает прогнозами, основываясь на конкретных данных и цифрах. Недавно его "арестовали" в России, начав заочное дело — обвинили в терактах, создании террористических группировок и хранении оружия.

Впрочем, главный разведчик страны лишь обрадовался подобной реакции на его работу и продолжает заниматься своими повседневными делами. А также успевает общаться с журналистами — например, дал обширное интервью "РБК-Украина". Для удобства читателей "Телеграф" выбрал основные положения из разговора Буданова.

О дальнейшем развитии войны

Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда оно начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся. Судьба Украины – в руках Украины. Кто бы нас к чему-то сподвигал, не сподвигал – решать нам.

О возможной остановке поставок оружия Западом

Произойдет ли это на самом деле – я так не думаю по состоянию на сейчас. Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже больше года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок. Но если какая-то страна (не думаю, что ваш вопрос касается всех стран вместе взятых) решит замедлить темпы – кто-то заменит это место. Будем находить варианты. Но, в конце концов, я думаю, что так не произойдет.

О возможном ядерном ударе после деоккупации Крыма

Не будет.

Об окончании войны

Завершить эту войну можно только одним путем – это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий.

О боях за Бахмут

Это единственное, скажем так, место, где огромными потерями они [россияне] имеют определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где-либо в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболваненному" обществу необходимо что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается.

Кроме того, туда добавляется то, что в свое время пригожин заявил, что он Бахмут возьмет. Он бы уже и рад отпетлять от этого, но не может. То есть здесь просто все сошлось.

О возможности удара из Беларуси

Нет, по состоянию на сейчас никаких угроз с того направления не существует.

О скрытой мобилизации в рф

Она движется нормально. В среднем они в месяц мобилизуют 20 тысяч – обобщенная цифра в зависимости от месяца.

О "петлянии пригожина"

пригожин – один из новых лидеров, назовем это так. Понравится нам это или не понравится, но это факт. Он ретранслирует позицию многих людей, которые с ним связаны. Это достаточно влиятельные люди в российском руководстве. То, что ситуация плохая для россии – мы с вами об этом говорили. Она для нас плохая, она и для них плохая. Это не может продолжаться вечно. И они понимают, что вопрос выживания для них стал.

О вероятном бунте против путина

Может ли "дворцовый" мятеж быть? Может. Но вы его не увидите. […] Давайте просто смоделируем с вами события. К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – "Король умер. Да здравствует король!"

О "ценности" медведчука для ФСБ

Он представляет очень значительную ценность для Федеральной службы безопасности, потому что этот человек работал на них годами. То, что он работал – это один аспект. А другой аспект – это денежные средства. На него шли средства, и на нем, и на его окружении, под его контролем довольно большие суммы. Если вы думаете, что кто-то там ценит какие-то человеческие качества, дружбу – это не так.

О возможности новых ракетных ударов

К осени, если они не будут тратить ни одной ракеты, у них будет определенное количество ракет – меньше, чем то, с которой они входили в эти ракетные атаки – но достаточно значительное. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас. [для препятствования контрнаступлению ВСУ]. […] В основном они будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться.

О сотрудничестве Китая и рф

По состоянию на сегодняшний день Китай не передал ни одного забоя российской федерации.