Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов рассказал, о чем говорит слитый в сеть разговор представителей российской элиты

В Сеть была слита беседа российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина и бизнесмена Фархада Ахмедова. Оба серьезно ругают российское политическое и военное руководство из-за войны в Украине.

И хоть Пригожин уже отрицает, что это – его голос, в российских элитах всё явно неспокойно, особенно после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест путина.

Опубликованная запись колоритной беседы стала иллюстрацией настроений в российском бизнесе. Конечно, фамилии участников диалога – не из верхней части российского "Форбса", и они сегодня не допущены к основным коррупционным потокам. И частично их обида вызвана именно понижением собственного статуса и потерей части активов. Но настроения всё равно понятны – россиян беспокоит отсутствие перспективы окончания войны. Саму войну всё больше людей с критическим мышлением считают провальной авантюрой, а ответственность за ее начало возлагают лично на путина и его окружение.

С другой стороны, даже в этой записи не видно альтернативного проекта и решительности в нем участвовать. Если участникам разговора предложить создание "Союза меча и орала", то их реакция будет такой же, как у гражданина Кислярского. Среди "башен Кремля" существует брожение, но оно явно недостаточно для бунта.

Широкие народные массы в россии всё еще силами пропаганды консолидированы вокруг флага, поэтому вероятность народных волнений и уличных акций остается минимальной. Для большинства стран мира, да и для самой рф, оптимальным вариантом было бы отстранение действующего руководства Кремля от власти и соответственно отказ от военной агрессии как следствие смены режима. Именно об этом говорит сигнал, посланный Западом в виде ордера Международного уголовного суда.

Наверняка, осторожные разговоры среди элит ведутся, и их тональность соответствует перехваченным записям. Но пока что страх перед действующим режимом является более сильным стимулом, чем желание спасти себя и страну. Кроме, того, на самом деле не сформировано видение будущей "другой россии". Она вряд ли будет либеральной демократией, а новый лидер скорее окажется компромиссом между интересами кооператива "Озеро" и сети ФСБ. Но если договоренности не будут достигнуты, то тренд на изоляцию и конфронтацию продолжится. В таком случае путин останется во главе страны, а несогласные будут шептаться по кухням или найдут себе новое место жительства за границей.