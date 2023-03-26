Муж Валерии оскандалился антипутинской беседой с олигархом: что они наговорили и как оправдываются

В российские элите зреют серьезные антивоенные настроения, однако публично выражать подобную позицию пока боятся

Полномасштабное вторжение рф принесло немало горя украинскому народу, однако серьезно ударило и по отдельным категориям россиян. Одними из таковых внезапно оказались российскиеолигархи и другие представители тамошней элиты. Изначально даже ходили слухи о замысле некоторых бизнесменов по убийству диктатора владимира путина. Но пока все остается на уровне разговоров, хотя они и становятся все более агрессивными. Как, например, слитая в сеть беседа российского музыкального продюсера Иосифа Пригожинаи бизнесмена Фархада Ахмедова.

На записи, которая довольно быстро распространилась по сети, оба мужчины щедро ругают российское политическое и военное руководство из-за войны в Украине. Они признают, что путин фактически "прос*ал" страну и выиграть в этом противостоянии не сможет. "Телеграф" попытался разобраться, что интересного прозвучало в беседе двух представителей российской элиты и какую реакцию она вызвала.

Что наговорили?

По данным отдельных источников, беседу Пригожина и Ахмедова удалось перехватить украинской разведке. Первоначальный светский разговор очень быстро превратился в политический и весьма антикремлевский, когда всплыла тема нынешнего положения россии. Во время эмоциональной беседы оба мужчина признают — приближается тотальный крах россии, а все из-за огромных политических амбиций путина.

"Президент всего ответит. С него спросят", — считает Фархад Ахмедов, комментируя политическую и экономическую ситуацию в рф.

Фархад Ахмедов

Пригожин постоянно соглашается со своим собеседником, подчеркивая, что считает нынешнюю правящую верхушку настоящими ворами, которые никак не могут договориться между собой. Поэтому, считает он, там и "топят" друг друга, чтобы хоть как-то улучшить собственное положение.

"Они проиграли. Проиграли "Кварталу 95", бл**ь, — злится продюсер. — У нас никаких вариантов нет, бл**ь. То есть даже если он от**ет и нажмет на "кнопку", бл**ь, будущего при таком раскладе у целой нации ни**я нет".

Иосиф Пригожин является мужем певицы Валерии

В разговоре нередко вспоминают и других россиян: например, Игорь Иванович (судя по всему, президент государственной нефтяной компании "Роснефть" Сечин), Сергей Викторович (скорее всего, гендиректор "Ростеха" Чемезов"), а также Виктор Золотов, российский генерал и главнокомандующий российским Нацгвардии. Также упоминаются некие "Рома" и "Аркаша" — в сети этих людей уже идентифицировали как Романа и Аркадия Роттенбергов, известных российских олигархов.

Беседа вертится вокруг несостоятельности россии что-то сделать на поле боя, неразумности решения о начале войны, всеобщем упадке россии. Жалуются они друг другу и на нынешнее отношение к российским гражданам на Западе, в том числе ужесточение санкций. Особенно недоволен их наличием Ахмедов, находящийся под подобными экономическими ограничениями. По его словам, он не может пользоваться никакими кредитными картами, вместо этого приходится постоянно держать при себе наличные деньги. Также это неудобно, ведь компании пришлось значительно ограничить количество стран для экспорта продукции.

В целом в сети уже прозвали этот ливень "получасовым удовольствием", ведь не так часто приходится наблюдать за истериками российской элиты. Потому лучше послушать это самостоятельно. Сразу предупредим, что запись содержит много нецензурной лексики, поэтому детей от экранов стоит убрать.

Как оправдываются?

Фархад Ахмедов в публичном пространстве пока никоим образом не прокомментировал шумиху, поднявшуюся после публикации записи телефонного разговора. В то же время Иосиф Пригожин, который вместе с женой Валерией позиционируют себя "искренними патриотами россии", уже попытался оправдаться.

В собственном Telegram-канале он опубликовал видео, на котором убеждает подписчиков, что разговор является фейковым и сделанным с помощью современных технологий.

"Этот голос не имеет ко мне никакого отношения, — утверждает он. — Это фейк. Моя гражданская, политическая позиция всем известна".

Известный российский журналист Борис Невзоров уже прокомментировал такую реакцию, назвав ее проявлением истинного страха при жизни.

"Пригожин дико испугался, он знает мстительность кремля. И знает, бедняга, что если запись разговора есть у украинской разведки, то 100% она есть уже у ФСБ, и "наверх" все уже доложено. А там морочить голову о "нейросети" и фейк нет смысла. Глупая суета. Зря Иосифа ерзает "под клиентом". Бежать ему надо", — считает Невзоров.

Реакция

Большинство пользователей соцсетей более тяготеют соглашаться с Невзоровым по поводу правдивости существующей записи. По мнению большинства, подобная беседа отчетливо демонстрирует настроения российской элиты – недовольство в перемешке со страхом за собственную жизнь.

Между тем в Соединенных Штатах уже размышляют над тем, какие очередные неприятности можно доставить российским олигархам. Самого наложения санкций Вашингтона оказалось мало, поэтому они хотят четко контролировать, соблюдают ли их требования.

"Телеграф" также писал о том, что некоторые из российских богачей очень сильно стараются выйти из-под санкционного давления. В частности, речь о миллиардерах Михаиле Фридмане и Петре Авене.