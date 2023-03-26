Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього, президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов розповів, про що говорить злита у мережу розмова представників російської еліти

У Мережу було злито розмову російського музичного продюсера Йосипа Пригожина та бізнесмена Фархада Ахмедова. Обидва серйозно лають російське політичне та військове керівництво через війну в Україні.

І хоч Пригожин вже заперечує, що це його голос, у російських елітах все явно неспокійно, особливо після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт путіна.

Опублікований запис яскравої бесіди став ілюстрацією настроїв у російському бізнесі. Звичайно, прізвища учасників діалогу – не з верхньої частини російського "Форбса", і вони сьогодні не допущені до основних корупційних потоків. І частково їх образа викликана саме зниженням свого статусу та втратою частини активів. Але настрої однаково зрозумілі – росіян турбує відсутність перспективи закінчення війни. Саму війну дедалі більше людей із критичним мисленням вважають провальною авантюрою, а відповідальність її початок покладають особисто на путіна та його оточення.

З іншого боку, навіть у цьому записі не видно альтернативного проєкту та рішучості у ньому брати участь. Якщо учасникам розмови запропонувати створення "Союзу меча та плуга", то їхня реакція буде такою ж, як у громадянина Кислярського. Серед "веж Кремля" існує бродіння, але воно явно недостатньо для бунту.

Широкі народні маси у росії все ще силами пропаганди консолідовані навколо прапора, тому ймовірність народних хвилювань та вуличних акцій залишається мінімальною. Для більшості країн світу, та й для самої росії, оптимальним варіантом було б усунення чинного керівництва Кремля від влади і відповідно відмова від військової агресії як наслідок зміни режиму. Саме про це говорить сигнал, надісланий Заходом у вигляді ордера Міжнародного кримінального суду.

Напевно, обережні розмови серед еліт ведуться, і їхня тональність відповідає перехопленим записам. Але поки що страх перед чинним режимом є сильнішим стимулом, ніж бажання врятувати себе та країну. Крім того, насправді не сформовано бачення майбутньої "іншої росії". Вона навряд чи буде ліберальною демократією, а новий лідер швидше виявиться компромісом між інтересами кооперативу "Озеро" та мережі ФСБ. Але якщо домовленості не буде досягнуто, то тренд на ізоляцію та конфронтацію продовжиться. У такому разі путін залишиться на чолі країни, а незгодні шепотітимуть по кухнях або знайдуть собі нове місце проживання за кордоном.