Майбутнього нема, а путіну доведеться відповісти: розмова російського олігарха наробила галасу в мережі

В російські еліті зріють серйозні антивоєнні настрої, однак публічно виказувати подібну позицію поки бояться

Повномасштабне вторгення росії принесло немало горя українському народу, однак серйозно вдарило і по окремих категоріях росіян. Одними із таких раптово виявилися російські олігархи та інші представники тамтешньої еліти. Початково навіть ходили розмови про задум деяких бізнесменів щодо вбивства диктатора володимира путіна. Та поки все залишається на рівні розмов, хоча вони і стають все більш агресивними. Як, наприклад, злита у мережу бесіда російського музичного продюсера Йосипа Пригожина та бізнесмена Фархада Ахмедова.

На записі, який досить швидко поширився мережею, обоє чоловіків щедро лають російське політичне і військове керівництво через війну в Україні. Вони визнають, що путін фактично "прос*ав" країну і виграти в цьому протистоянні не зможе. "Телеграф" спробував розібратися, що це цікавого прозвучало у бесіді двох представників російської еліти та яку реакцію вона викликала.

Що наговорили?

За даними окремих джерел бесіду Пригожина та Ахмедова вдалося перехопити українській розвідці. Початкова світська розмова дуже швидко перетворилася на політичну та вельми антикремлівську, коли спливла тема нинішнього становища всередині рф. Під час доволі емоційної бесіди обоє чоловіків визнають — наближається тотальний крах росії, а все через величезні політичні амбіції путіна.

"Президент за все відповість. Із нього спитають", — вважає Фархад Ахмедов, коментуючи політичну та економічну ситуацію в росії.

Фархад Ахмедов

Пригожин постійно погоджується зі своїм співбесідником, підкреслюючи, що вважає нинішню правлячу верхівку справжніми злодіями, які ніяк не можуть між собою домовитися. Тому і "топлять" одне одного, щоб хоч якось покращити власне становище.

"Вони програли. Програли "Кварталу 95", бл**ь, — злиться продюсер. — У нас ніяких варіантів нема, бл**ь. Тобто навіть якщо він від**е і натисне на кнопку, бл**ь, майбутнього за такого розкладу у цілої нації ні**я немає".

Йосип Пригожин є чоловіком співачки Валерії

У розмові нерідко згадуються інші росіяни: наприклад, Ігор Іванович (судячи з усього президент державної нафтової компанії "Роснафта" Сєчін), Сергій Вікторович (швидше за все, гендиректор "Ростеха" Чемезов"), а також Віктор Золотов, російський генерал та головнокомандувач російської Нацгвардії. Також згадуються певні "Рома" і "Аркаша" — у мережі цих людей уже ідентифікували як Романа та Аркадія Роттенбергів, відомих російських олігархів.

Бесіда крутиться навколо неспроможності росії щось зробити на полі бою, нерозумності рішення щодо початку війни, загального занепаду росії. Жаліються вони одне одному і на нинішнє ставлення до російських громадян на Заході, зокрема посилення санкцій. Особливо невдоволений їх наявністю Ахмедов, який знаходиться під подібними економічними обмеженнями. За його словами, він не може користуватися жодними кредитними картками, замість цього доводиться постійно тримати при собі готівку. Також це незручно, адже його компанії довелося значно обмежити кількість країн для експорту продукції.

Загалом у мережі вже прозвали цей злив "півгодинним задоволенням", адже не так часто доводиться спостерігати за істериками російської еліти. Тому краще послухати це самостійно. Одразу попередимо, що запис містить дуже багато нецензурної лексики, тож дітей від екранів варто прибрати.

Як виправдовуються?

Фархад Ахмедов в публічному просторі поки жодним чином не прокоментував галас, який піднявся після публікації запису телефонної розмови. Натомість Йосип Пригожин, який разом із дружиною Валерією позиціонують себе "щирими патріотами рф", уже спробував виправдатися.

У власному Telegram-каналі він опублікував відео, на якому переконує підписників, що розмова є фейковою і зробленою за допомогою сучасних технологій.

"Цей голос не має до мене жодного відношення, — стверджує він. — Це фейк. Моя громадянська, політична позиція всім відома".

Відомий російський журналіст Борис Невзоров уже прокоментував таку реакцію, назвавши її проявом істинного страху за життя.

"Пригожин дико злякався, він знає мстивість кремля. І знає, бідолаха, що якщо запис розмови є у української розвідки, то 100% вона є вже у ФСБ, і "нагору" все вже докладено. А там морочити голову про "нейромережі" і фейк немає сенсу. Дурна суєта. Дарма Йосипа крутиться "під клієнтом". Тікати йому треба", — вважає Невзоров.

Реакція

Більшість користувачів соцмереж більш тяжіють погоджуватися із Невзоровим щодо правдивості існуючого запису. На думку більшості, подібна бесіда чітко демонструє настрої російської еліти — невдоволення в перемішку зі страхом за власне життя.

Тим часом у Сполучених Штатах уже розмірковують над тим, яких чергових неприємностей можна завдати російським олігархам. Самого накладення санкцій Вашингтону виявилося замало, тож вони хочуть чітко контролювати, чи їх вимог дотримуються.

"Телеграф" також писав про те, що дехто із російських багатіїв дуже сильно прагне вийти з-під санкційного тиску. Зокрема, мова про мільярдерів Михайла Фрідмана та Петра Авена.