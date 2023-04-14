"Вы не услышали лукашенко": в Беларуси пошли еще дальше в ядерных угрозах

Беларусь рассмотрит размещение стратегического ядерного оружия

В Беларуси в скором времени могут появиться площадки для размещения стратегического ядерного оружия.

Как заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, слова которого приводят в пресс-службе ведомства, стратегическое ядерное оружие будет размещено на площадках в том случае, если "риторика Запада и дальше останется агрессивной".

"Здесь создаётся ажиотаж, но все немного не услышали ещё одну вещь, которую сказал наш "президент": нужно — у нас будет и стратегическое ядерное оружие. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают", — сказал Хренин.

Отметим, что в конце марта нелегитимный президент РБ александр лукашенко заявил, что москва намерена отправить его стране лишь тактическое ядерное оружие, но в будущем речь может пойти и о стратегическом.

Ранее мы писали о том, как мир реагирует на ядерный шантаж президента рф владимира путина. Также мы сообщали, что Украина может усилить мобилизацию из-за ядерного оружия в Беларуси.