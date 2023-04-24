"Единственное место, где у них хоть что-то удается": Буданов рассказал, где враг несет наибольшие потери

Буданов рассказал о ситуации в Бахмуте

Бахмут Донецкой области продолжает оставаться самой горячей точкой на фронте, хотя враг здесь несет огромные потери.

Как заявил в интервью РБК-Украина глава ГУР МО Кирилл Буданов, Бахмут остается единственным место, где враг имеет определенный тактический успех.

"И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболванному" обществу надо что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается", — сказал он.

Также Буданов вспомни слова главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, который обещал, что его наемники возьмут Бахмут.

"Он бы уже и рад петлять над этим, но не может. То есть здесь просто все сошлось", — добавил он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью Al Arabiya заявил, что ВСУ не могут оставить Бахмут, так как у оккупантов может появиться плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт боевых действий и даст российским войскам и "Вагнеру" шанс захватить больше наших земель", — сказал он.

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