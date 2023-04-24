Попытки окружить Бахмут и взрывы в Крыму: свежие карты боев в Украине

Оккупанты продолжают атаковать, но терпят неудачу на всех направлениях

Украинские военные по сей день уверенно держат позиции на Бахмутском направлении, несмотря на постоянные попытки врага пробить оборону.

Как говорится в отчете Института изучения войны, 22 апреля российские войска продолжали наступление вокруг Бахмута.

Оборона Луганской и Харьковской областях

На протяжении суток враг не прекращал обстрелы по направлению Купянск-Сватово-Кременная. Как сообщили в Генштабе, наши военные отразили российские наземные атаки вблизи Лимана Первого и Белогоровки.

В то же время российские военкоры писали, что боевики российской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии продвинулись в лесном массиве вблизи Кременной. По их же информации, российские войска совершили наземные атаки в районе Северска, Васюковки, Раздолевки, Веселого и Спорного.

Бои за Донбасс

Судя по картам, оккупанты продвинулись к трассе O0506 к северо-западу от Хромового на западе от Бахмута. Российские блоггеры пишут, что боевики "Вагнера" так и не смогли окружить Бахмут.

Блогеры оккупантов также писали, что сильные дожди размыли контролируемые Украиной грунтовые дороги в Бахмут, из-за чего выход из города якобы стал невозможным.

В то же время министерство обороны рф в своем отчете написало, что десантно-штурмовые отряды "Вагнера" захватили три квартала на западе Бахмута.

В минувшие сутки враг продолжал атаки на линии фронта Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что у оккупантов были на этом направлении безуспешные наступательные действия. Также у врага ничего не получалось в районе Угледара.

Ситуация на Юге Украины

Главное событие минувших суток — решение МАГАТЭ "признать" права собственности оккупантов на Запорожскую атомную электростанцию. Российские власти использовали заявления главы организации и тут же выдумали историю про украинский БПЛА, который якобы повредил машинный зал на территории ЗАЭС.

Под плотным огнем находятся российские логистические узлы в тыловых районах на юге Украины. Оккупанты Крыма писали, что российская ПВО сбила неустановленное оружие по Керченскому мосту.

В то же время враг продолжает регулярный огонь к западу от Гуляйполя и Херсонской области. Если верить картам, то российские войска незначительно продвигались к югу от Мирного.

Ранее "Телеграф" сообщал подробности о взрывах в оккупированном Крыму.