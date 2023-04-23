Сын пескова в ЧВК "Вагнер": российская пропаганда выдала новое "доказательство"

В россии продолжают говорить, что сын спикера кремля воевал против ВСУ

Российская пропаганда продолжает раздувать тему о том, что сын спикера кремля дмитрия пескова якобы воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнера" и выдала новое тому "доказательство".

На этот раз новый ролик на эту тему обнародовал у себя один главных пропагандистов владимир соловьев.

Он утверждает, что фото было снято в январе неподалеку от Соледара, когда за город велись ожесточенные бои. Также он повторил озвученный главарем "вагнеровцев" тезис, что сын пескова якобы служил обычным артиллеристом на РСЗО "Ураган".

Стоит отметить, что этот мужчина фигурировал в одном из январских сюжетов соловьева и тогда представлялся выходцем из Чебоксар.

Сам песков-младший даже дал интервью российским сми, в котором заявил, что находился в Украине в течение полугода и даже получил медаль "за отвагу". При этом он заверяет, что ему пришлось взять другую фамилию.

Вместе с тем журналисты выяснили, что в период "прохождения службы" автомобиль Tesla пескова-младшего активно перемещался по Москве и даже нарушал правила дорожного движения. Кроме того, они предполагают, что если он использовал для вступления в "Вагнер" поддельный паспорт, то ему грозит за это уголовная ответственность.

Напомним, в сентябре прошлого года журналисты смогли дозвониться к николаю пескову и представились военкоматом. В ответ на это сын спикера кремля пообещал "решить вопрос на другом уровне".