Сыновья Пескова и премьера рф отказались идти в военкомат (видео)

Дети российских политиков не хотят идти на фронт, при этом их отцы отправляют на войну сотни тысяч их соотечественников

После нашумевшего заявления президента рф владимира путина, объявившего частичную мобилизацию в россии, многие россияне начали паниковать. Это касается и детей верхушки власти.

К примеру, сын пресс-секретаря главы кремля Дмитрия Пескова Николай заявил, что не собирается приходить на медосмотр в военкомат во время беседы с журналистом Дмитрий Низовцев, который представился сотрудником военкомата, в эфире YouTube-канала Популярная политика. Николай, который представился господином Песковым, заявил, что "будет этот вопрос решать на другом уровне".

"Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился… Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно", — сказал Песков-младший.

Кроме того, журналист дозвонился до сына премьер-министра рф Михаила Мишустина Алексея. Тот заявил, что "пока не собирается идти на войну" и вообще является студентом.

Отметим, хоть путин и назвал мобилизацию "частичной", но не все так просто. Некоторые российские мужчины уже ищут возможность выехать из страны.