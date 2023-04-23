Песков-младший воюет в ЧВК "Вагнера"? Журналисты выяснили так ли это (фото)

Младший песков находился и находится в рф

Вполне ожидаемо журналисты выяснили, что сын пресс-секретаря путина николай чоулз нигде сейчас не воюет, как об этом ранее заявлял главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин.

Расследование провело издание SOTA.

Журналисты говорят, что обнаружили сведения, опровергающие участие сына дмитрия пескова николая чоулза в войне с Украиной. Так, согласно отчету сервиса "Автокод", 28 марта 2023 года, во время якобы нахождения чоулза в зоне боевых действий, принадлежащая ему машина Tesla Model X была продана неизвестному лицу, проживающему в Тверской области.

"Не исключено, что сделка совершена по доверенности, но, учитывая периодическое использование машины дмитрием песковым, представить это сложно", — отмечается в публикации.

Неизменность номера СТС подтверждается и другими сервисами.

"СТС не меняется при смене владельца автомобиля только в одном случае – если машина передана в лизинг. Это же касается государственного регистрационного знака", — поясняют авторы материала.

Кроме того, отмечается, что на автомобиль действуют сразу два активных полиса ОСАГО, один из которых оформлен на младшего пескова.

Учитывая все вышеуказанное расследователи приходят к выводу, что что сделка с автомобилем совершена для отвода глаз, а младший песков находился и находится в рф и ни в каких боевых действиях не участвовал.

Напомним, ранее мы писали, что сыновья Пескова и премьера рф отказались идти в военкомат.

Также мы сообщали, что сын пригожина мог помочь ВСУ уничтожить множество вагнеровцев.