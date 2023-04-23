Молодший пісків знаходився і знаходиться в росії

Цілком очікувано журналісти з’ясували, що син прессекретаря путіна микола чоулз ніде зараз не воює, як про це раніше заявляв ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин.

Розслідування провело видання SOTA.

Журналісти кажуть, що виявили відомості, які спростовують участь сина дмитра пєскова миколи чоулза у війні з Україною. Так, згідно зі звітом сервісу "Автокод", 28 березня 2023 року, під час нібито знаходження чоулза в зоні бойових дій, машина Tesla Model X, що належить йому, була продана невідомій особі, яка проживає в Тверській області.

"Не виключено, що операцію вчинено за довіреністю, але, враховуючи періодичне використання машини дмитром пєсковим, уявити це складно", — наголошується в публікації.

Незмінність номера СТС підтверджується іншими сервісами.

"СТС не змінюється при зміні власника автомобіля тільки в одному випадку — якщо машина передана в лізинг. Це стосується державного реєстраційного знака", — пояснюють автори матеріалу.

Крім того, зазначається, що на автомобіль діють відразу два активні поліси ОСАЦВ, один з яких оформлений на молодшого пєскова.

З огляду на все вищезгадане розслідувачі приходять до висновку, що угода з автомобілем здійснена для відведення очей, а молодший пєсков перебував і перебуває в росії і в жодних бойових діях не брав участі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сини пєскова і прем’єра росії відмовилися йти у військкомат.

Також ми повідомляли, що син пригожина міг допомогти ЗСУ знищити безліч вагнерівців.