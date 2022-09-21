Сини Пєскова та прем’єра рф відмовилися йти у військкомат (відео)

Діти російських політиків не хочуть йти на фронт, а їхні батьки відправляють на війну сотні тисяч їхніх співвітчизників

Після гучної заяви президента рф володимира путіна, який оголосив часткову мобілізацію в росії, багато росіян почали панікувати. Це стосується і дітей верхівки влади.

Наприклад, син прессекретаря глави кремля Дмитра Пєскова Микола заявив, що не збирається приходити на медогляд у військкомат під час бесіди з журналістом Дмитром Низовцем, який представився співробітником військкомату, в ефірі YouTube-каналу Популярна політика. Микола, який представився паном Пєсковим, заявив, що "буде це питання вирішувати на іншому рівні".

"Ви повинні розуміти, якщо знаєте, що я пан Пєсков, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там знаходився… Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які у мене є права. Завтра щоб мене забрали — повірте, це ні вам, ні мені не потрібно", — сказав Пєсков-молодший.

Крім того, журналіст додзвонився до сина прем’єр-міністра росії Михайла Мішустіна Олексія. Той заявив, що "поки не збирається йти на війну" і взагалі є студентом.

Зазначимо, хоч путін і назвав мобілізацію "частковою", але не все так просто. Деякі російські чоловіки вже шукають можливість виїхати з країни.