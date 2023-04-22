На Дубайском направлении: в сети высмеяли слова пригожина о "воевавшем в Украине" сыне пескова

Сын чиновника якобы отправился воевать простым артиллеристом

Главарь боевиков ЧВК "Вагнера" евгений пригожин в своем новом видео, которым он пытается "уколоть" Минообороны рф, с которым у него уже давний конфликт, помимо прочего заявил, что сын пресс-секретаря путина якобы воевал в составе его военной компании.

Об этом он заявил в видео, которое распространила его пресс-служба.

По его словам, сын дмитрия пескова якобы отслужил у него простым артиллеристом по колено в грязи, в г***е на "Урагане".

"Из всех моих знакомых (впервые об этом скажу) один человек — дмитрий песков, который в свое время прославился законченным либералом, своего сына отправил, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом", — заявил пригожин, не добавляя конкретных дат и деталей.

Стоит отметить, что террорист не уточнил имя сына пескова, который, по его словам, служил в ЧВК. При этом, по данным российский медиа, под описание, озвученное в видео, подходит старший сын пресс-секретаря президента рф николай чоулз, который жил в Великобритании 10 лет и вернулся в россию в 2011–2012 годах.

В сети уже отреагировали на такое громкое заявление. Большинство пользователей, мягко говоря, усомнились в правдивости слов главаря наемников.

Напомним, ранее мы писали, что сын пригожина мог помочь ВСУ уничтожить множество вагнеровцев.