Кондотьер из ЧВК "Вагнер" против золотых погонов: съест ли пригожина армейская система

Хозяин ЧВК "Вагнер" получит шанс остаться в большой политике только в случае распада россии

В россии скандал: хозяин ЧВК "Вагнер" евгений пригожин открыто выступил против руководства Минобороны. Иначе говоря, российское военное руководство начало драку, стремясь выяснить – "кто главный на войне". Сама постановка вопроса парадоксальна и отсылает к совсем другим временам и нравам.

Уголовник и генералы

Италия в XIV-XVI веках не была единым государством – это был пёстрый конгломерат городов-государств и феодальных владений. Именно в то время там появился такой феномен, как кондотьеры – руководители отрядов наёмников, которые шли на службу городам-коммунам и отдельным правителям.

Каждый отряд группировался вокруг кондотьера, который созывал и распускал наемников по своему усмотрению, заключал договоры на ведение военных операций, получал деньги и расплачивался с бойцами. Случалось, что кондотьеры захватывали власть в городах, основывая синьории. Среди кондотьеров было немало авантюристов. Истории известны случаи, когда кондотьеры после получения платы за свою работу переходили из одного воюющего лагеря в другой и шантажировали своих нанимателей.

Сегодня та эпоха в истории Италии считается героической и романтичной, но на самом деле она была жестокой и кровавой. А кондотьеры были символом отсутствия эффективной центральной власти.

В наши дни в особо извращённой форме феномен кондотьеров неожиданно возродился в россии, где сегодня, по оценкам экспертов, действуют уже десятки частных военных компаний. Самым же известным российским кондотьером стал руководитель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин. Он отлично чувствует дух своего ремесла, и не случайно старается всячески романтизировать деятельность своих "музыкантов".

Но нам интересен сам феномен "Вагнера", ведь принято считать, что Россия — это предельно централизованная страна, в которой силовые структуры служат "государю" и никому более. Но на самом деле – нет. Ещё в 90-е годы крупный бизнес начал создавать свои силовые подразделения – частные охранные предприятия (ЧОП). Туда в равной мере шли работать и отставные силовики, и бандиты – что неудивительно, поскольку в России провести грань между первыми и вторыми очень сложно.

ЧОПы росли, впитывали в себя всё больше сотрудников спецслужб и со временем стали играть большую роль в корпоративных конфликтах уже путинской России. Однако общество как-то пропустило момент, когда на сцену вышли уже полноценные ЧВК, как следующая за ЧОПами ступень эволюции частных армий. Возможно, потому что тот же "Вагнер" вырос не в РФ, а за её пределами – сперва в Африке, потом в Сирии. А затем грянула крупнейшая война на постсоветском пространстве.

Агрессия россии против Украины очень быстро показала реальную несостоятельность современной российской армии. Уже через два месяца после её начала в москве встал вопрос – кто может воевать более эффективно? Тут-то и оказалось востребовано детище уголовника пригожина. Его ЧВК в тот момент выглядела наиболее успешной силовой структурой – отчасти благодаря грамотному PR, отчасти потому, что "музыканты" никогда особенно не заморачивались такими мелочами, как законы и правила ведения войны.

В общем, ЧВК "Вагнер" получила одобрение путина и доступ к складам Минобороны – и начала действовать. Эффективность действий вагнеровцев, конечно, до сих пор под большим вопросом, но пригожин всегда умел подать свою работу в выгодном свете. Министерство обороны же, ошеломленное своими провалами первых недель войны, просто недооценило опасность и проморгало тот момент, когда лишилось монополии на военную силу. В ведомстве сергея шойгу долго полагали, что опасность для них исходит от кадыровцев, но в итоге главным конкурентом стал "кремлёвский повар". Генералы с золотыми погонами на плечах такого явно не ожидали.

Система защищается

евгений пригожин, который вербовал зеков по тюрьмам и открыто унижал армейское руководство, оказался слишком антисистемным человеком для российской власти. Если бы не война с сопутствующей неразберихой, пригожин не имел бы шансов создать сильную и самостоятельную военную структуру. Но в этой войне рф оказалась представлена не только кадровыми военными, но и Росгвардией, бойцами рамзана кадырова, различными добровольческими отрядами, "народными милициями" т.наз. "Л/ДНР" и прочим сбродом.

В этом хаосе силовых структур пригожин был, как рыба в воде. Но он поддался соблазну – стал слишком публичной фигурой, причём всячески подчёркивая свою контрсистемность. А ещё – начал ввязываться в политику, претендовать на реальные должности в верхушке военной элиты.

Американский Институт изучения войны (ISW) уже не раз писал, что пригожин пытался плести заговор с участием кадырова и генерала сергея суровикина. Якобы пригожин хотел занять должность первого замминистра обороны или даже возглавить оборонное ведомство. Ну, а кадыров должен был стать во главе Росгвардии. По сути, тогда вся война против Украины – со всеми её выгодами и возможностями – оказалась бы в их руках. И, помимо прочего, обеспечила бы заговорщикам политическое будущее.

Но, как утверждают многочисленные источники в рф, ФСБ раскрыла заговор, после чего кадыров "соскочил", заявив о своей безоговорочной поддержке путина и уйдя в тень. суровикин был отстранен от руководства войной против Украины, и пригожин остался один в роли главного противника Министерства обороны.

Система в лице МО РФ начала исправлять ситуацию. Отношения пригожина с госструктурами сильно изменились: его отрезали от доступа к тюрьмам, появились проблемы с боеприпасами. Неожиданно оказалось, что пригожин не имеет прямого доступа к путину и не может напрямую с ним решать свои проблемы. С суровикиным всё более или менее работало, но когда валерий герасимов стал главным, появились сложности, требующие политического вмешательства. А кулуарно добиться такого вмешательства пригожину не удается.

Теперь ЧВК "Вагнер" и пригожин все более активно говорят, что им не дают боеприпасов достаточно для штурма Бахмута. Их логика понятна: если Бахмут не взят, это вина не Пригожина, а генералов из Минобороны, которые держат "Вагнер" на голодном пайке. Не позволяют взять Бахмут.

Из-за дефицита боеприпасов Пригожин даже снова был вынужден использовать свою "контрсистемность" – он напрямую публично обратился к народу россии и Министерству обороны с пространным заявлением. В частности, он сказал:

"Г**но кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешённые. Это серьёзнейшая проблема. Причём боеприпасы в стране есть, об этом уже не раз делали заявления. Промышленность вышла на необходимые объёмы. … Я знаю склады, знаю номера партий, знаю номера ящиков. Чётко понимаю, где что находится. И знаю о том, что эти боеприпасы есть. Но не могу решить эту проблему не смотря на все свои знакомства и связи. Всё тонет и вязнет. Никаких решений не предпринимается…

Все кивают куда-то наверх. Показывая пальцем вверх, и говорят о том, что – вы же знаете, евгений викторович, у вас непростые отношения вон там. Продолжая показывать пальцем вверх и закатывать глаза. Поэтому вам надо пойти извиниться и повиниться. Тогда ваши бойцы получат боеприпасы. …?

Я никого не обвиняю и никому не хочу ничего предъявить. Я просто говорю – оставьте свои капризы. Оставьте свои принципы. И дайте боеприпасы. Я не тыкаю вам в нос тем, что вы сидите завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды, и отправляете своих дочек, внучек и Жучек отдыхать в Дубай. Не стесняясь ничего. В тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте. Я просто прошу – дайте боеприпасы!"

18 февраля Пригожин, похоже, вообще уже пошёл ва-банк, заявив, что "Группа Вагнера" не подчиняется МО и "не имеет никакого отношения к российской армии". А подконтрольные ему Telegram-каналы начали открытый шантаж власти:

"Что в этой ситуации интересно – терпение евгения пригожина и "Вагнера". А если он ответит? Даст команду выйти из стратегического Бахмута, потому что не враг их выдавил, а свои. Взять и выйти. Бросить. Минобороны не подчиняется. Сам себе начальник. Всем всё доказал "Вагнер" под Бахмутом. Люди дороже. Что тогда? Следующий шаг за Минобороны".

Сейчас уже можно сказать, что пригожин сам всё испортил, решив стать публичной фигурой и проявив политические амбиции. Прежде у него был ореол таинственного и могущественного персонажа – и это ему очень помогало вести дела. Но в 2022 году пригожин начал снимать завесу таинственности, врываясь в медиа-пространство. Каждый шаг на этом пути вызывал всё больший и больший интерес СМИ. Тот, кто ещё года два назад скрывал даже свои фото, дошёл до полноценных интервью. Медийные страсти захватывают, поэтому среди многочисленных заявлений пригожина были и гневные реплики в адрес Министерства обороны. А оно ему в ответ устроило "снарядный голод" – и это, судя по всему, ещё только начало.

Теперь или путин заступится за своего повара (возможно – отправит его "делать дела" в Африку), или государственная система в лице Минобороны и ФСБ просто "съест" пригожина. В любом случае, этот конфликт – на руку Украине.

Надо учитывать и то, что потери ЧВК "Вагнер" в Украине, убитыми и ранеными, уже превысили 30 тыс. человек, такие данные озвучил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Он может и преувеличивать, однако все заявления и поведение пригожина в последний месяц говорят о том, что это близко к правде. Ситуацию с вагнеровцами можно экстраполировать и на военнослужащих, мобилизованных, которые находятся в распоряжении Минобороны сергея шойгу. И у Минобороны, так же, как и у "Вагнера", напряженная ситуация с людскими ресурсами. Что-то военные компенсируют за счет зэков, но явно не закроют все потребности. Соответственно, россию ждет очередная волна мобилизации.

Таких людей, как пригожин, система всегда выбрасывает, использовав. Шанс остаться в большой политике у него появится только в случае распада россии. Но это уже совсем другая история.