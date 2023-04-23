Син пескова у ПВК "Вагнер": російська пропаганда видала новий "доказ"

У росії продовжують говорити, що син спікера кремля воював проти ЗСУ

Російська пропаганда продовжує роздмухувати тему про те, що син спікера кремля дмитра пескова нібито воював в Україні у складі ПВК "Вагнера" і видала новий тому "доказ".

Цього разу новий ролик на цю тему оприлюднив один головних пропагандистів володимир соловйов.

Він стверджує, що фото було знято у січні неподалік Соледара, коли за місто велися запеклі бої. Також він повторив озвучену ватажком "вагнерівців" тезу, що син пескова нібито служив звичайним артилеристом на РСЗВ "Ураган".

Варто зазначити, що цей чоловік фігурував в одному із січневих сюжетів соловйова і тоді представлявся вихідцем із Чебоксар.

Сам песков-молодший навіть дав інтерв’ю російським ЗМІ, в якому заявив, що був в Україні протягом пів року і навіть отримав медаль "за відвагу". При цьому він запевняє, що йому довелося взяти інше прізвище.

Водночас журналісти з’ясували, що в період "проходження служби" автомобіль Tesla пескова-молодшого активно переміщався Москвою і навіть порушував правила дорожнього руху. Крім того, вони припускають, що якщо він використав для вступу до "Вагнера" підроблений паспорт, то йому загрожує за це кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у вересні минулого року журналісти змогли додзвонитися до миколи пескова і представилися військкоматом. У відповідь на це син спікера кремля пообіцяв "вирішити питання на іншому рівні".