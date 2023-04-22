Один з головних пропагандистів Кремля зганьбився з сином Порошенка: що це за історія і до чого тут ЧВК "Вагнер"
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Пропагандисти спробували довести, що син спікера кремля воював в Україні, але щось пішло не так
Російська пропаганда зганьбилась після історії ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина, про те, що син спікера кремля дмитра пескова микола нібито воював у лавах найманців простим артилеристом.
Після цього ця історія розлетілася за пропагандистськими джерелами, а колишній депутат держдуми та довірена особа російського диктатора сергій марков навіть оприлюднив фото, на якому нібито син пескова дає присягу.
Однак пізніше виявилось, що чоловік на знімку не син пескова, а син п’ятого президента України Петра Порошенка Олексій.
При цьому його батько також потрапив у кадр.
Також на фото можна побачити український герб.
Після того, як конфуз було виявлено, марков видалив своє повідомлення і пообіцяв розібратися в тому, що сталося.
"Видалений останній пост, виявляється, був не коректний. Вірні друзі вказали. Розберуся. Обіцяю. Доповім вам", — написав він.
Варто зазначити, що Олексій Порошенко склав присягу наприкінці серпня 2007 року, саме тоді й було зроблено цей знімок.
Як повідомлялося раніше, про те, що син піскова приєднався до "вагнерівців", пригожин розповів 21 квітня. За його словами, той служив "простим артилеристом" на РСЗВ "Ураган".
Втім, у вересні минулого року журналісти змогли додзвонитися до миколи пескова і представилися військкоматом. У відповідь на це син спікера кремля пообіцяв "вирішити питання на іншому рівні".