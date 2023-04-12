Санкції не стали завадою для поїздки у країну ЄС

Дружина очільника російської служби зовнішньої розвідки і одного з головних поціновувачів кремлівського режиму сергія наришкіна помітили у Парижі. тетяна пересувалася містом на автомобілі марки "Мерседес", який належить російському послу. Свого часу дипломат викупив цей транспортний засіб за 100 тисяч євро.

Про це у середу, 12 квітня, пише Telegram-канал Nexta Live, зазначивши, що, згідно з попередніми даними, наришкіна прибула до російського посольства у Парижі 28 березня.

"Класична російська історія: поки клоун-чоловік не може пов'язати двох слів перед господарем, пасія чудово проводить час у Європі, що загнивала, незважаючи на всі обмеження (санкції Європейського союзу — ред.)", — йдеться в дописі.

Варто нагадати, що весною 2022 року глава російського розвідувального відомства потрапив під санкційні обмеження ЄС, після чого публічно заявив, що пишається тим, що потрапив до списків обмежень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як глава служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін виступив із заявою про те, що Польща нібито готуються до захоплення Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей,