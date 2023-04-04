Шопінг, розваги і компанія Меладзе: дружина заступника шойгу тусить у "ворожому" Куршевелі

Дружина заступника шойгу дотепер не потрапила під санкції ЄС, тому може дозволити собі вартісний відпочинок

На елітному курорті у горах Франції помітили дружину заступника міністра оборони росії Тимура Іванова. Світлана розважається у Куршевелі спільно з іншими російськими "зірками" і займається шопінгом у бутіках, поки її чоловік атакує мирні українські міста.

Про це йдеться у черговому розслідуванні журналіста Української правди Михайла Ткача."Куршевель "їхній" 2. УП знайшла російську еліту на курорті". Як повідомляється, дружину високопоставленого російського військовослужбовця зафіксували за розвагами в Альпах 8 березня 2023 року.

З матеріалу, який раніше був оприлюднений кореспондентами російського фонду боротьби з корупцією Світлана Іванова спільно зі своїм чоловіком-окупантом витрачають мільйони доларів: купують палаци, елітні автівки, вартісні прикраси тощо. Усе це явно не відповідає рівню доходів родини.

Як приклад журналісти наводять минулорічну поїздку Світлани до Парижу (Франція), куди вона поїхала на шопінг і купувала дорогі коштовності. А вже за кілька місяців, улітку, вона спільно з чоловіком оформила розлучення, проте розслідувачі переконані, що воно є фіктивним.

Вже пізніше, у перші місяці осені Тимур Іванов був внесений до санкційних списків Європейського союзу, а от його дружина західних обмежень уникнула.

"Як це можливо і чому дружина одного з керівників повномасштабного вторгнення росії в Україну і досі насолоджується життям у цивілізованому світі?", — йдеться у розслідуванні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як заступник міністра оборони росії олексій криворучко придбав квартиру у США, куди вивіз своїх дочок.