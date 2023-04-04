Шоппинг, развлечения и компания Меладзе: жена заместителя шойга тусит во "вражеском" Куршевеле

Жена заместителя шойга до сих пор не попала под санкции ЕС, поэтому может позволить себе достойный отдых

На элитном курорте в горах Франции заметили жену заместителя министра обороны россии Тимура Иванова. Светлана развлекается в Куршевеле совместно с другими российскими "звездами" и занимается шоппингом в бутиках, пока ее муж атакует мирные украинские города.

Об этом идет речь в очередном расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача. "Куршевель "их" 2. УП нашла российскую элиту на курорте". Как сообщается, жена высокопоставленного российского военнослужащего была зафиксирована за развлечениями в Альпах 8 марта 2023 года.

Из материала, ранее обнародованного корреспондентами российского фонда борьбы с коррупцией, Светлана Иванова совместно со своим мужем-оккупантом тратят миллионы долларов: покупают дворцы, элитные автомобили, стоимостные украшения и т.д.. Все это явно не соответствует уровню доходов семьи.

В качестве примера журналисты приводят прошлогоднюю поездку Светланы в Париж (Франция), куда она уехала на шоппинг и покупала дорогие драгоценности. А уже через несколько месяцев, летом, она совместно с мужем оформили развод, однако расследователи убеждены, что он фиктивный.

Уже позже, в первые месяцы осени, Тимур Иванов был внесен в санкционные списки Европейского союза, а вот его жена западных ограничений избежала.

"Как это возможно и почему жена одного из руководителей полномасштабного вторжения россии в Украину до сих пор наслаждается жизнью в цивилизованном мире?", – говорится в расследовании.

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