Санкции не помешали поездке в страну ЕС

Жена главы российской службы внешней разведки и одного из главных ценителей кремлевского режима сергея нарышкина была замечена в Париже. татьяна передвигалась по городу на автомобиле марки "Мерседес", принадлежащем российскому послу. В свое время дипломат выкупил это транспортное средство за 100 тысяч евро.

Об этом в среду, 12 апреля, пишет Telegram-канал Nexta Live, отметив, что, согласно предварительным данным, Нарышкина прибыла в российское посольство в Париже 28 марта.

"Классическая российская история: пока клоун-муж не может связать двух слов перед хозяином, пассия прекрасно проводит время в Европе, что загнивала, несмотря на все ограничения (санкции Европейского союза — ред.)", — говорится в сообщении.

Следует напомнить, что весной 2022 года глава российского разведывательного ведомства попал под санкционные ограничения ЕС, после чего публично заявил, что гордится тем, что попал в списки ограничений.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава службы внешней разведки рф сергей Нарышкин выступил с заявлением о том, что Польша якобы готовятся к захвату Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.