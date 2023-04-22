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Один из главных пропагандистов Кремля оконфузился с сыном Порошенко: что это за история и при чем здесь ЧВК "Вагнер"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Алексей Порошенко принимает присягу
Алексей Порошенко принимает присягу

Пропагандисты попытались доказать, что сын спикера кремля воевал в Украине, но что-то пошло не так

Российская пропаганда оконфузилась после истории главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, о том, что сын спикера кремля дмитрия пескова николай якобы воевал в рядах наемников простым артиллеристом.

После этого эта история разлетелась по пропагандистским источникам, а бывший депутат госдумы и доверенное лицо российского диктатора сергей марков даже обнародовал фото, на котором якобы сын пескова дает присягу.

Однако позже оказалось, что мужчина на снимке не сын пескова, а сын пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей.

При том сам Порошенко тоже попал в кадр.

Также на фото можно увидеть и украинский герб.

После того как конфуз был обнаружен, марков удалил свое сообщение и пообещал разобраться в случившемся.

"Удалённый последний пост, оказывается, был не верный. Верные друзья указали. Разберусь. Обещаю. Доложу вам", — написал он.

Стоит отметить, что Алексей Порошенко принял присягу в конце августа 2007 года, именно тогда и был сделан этот снимок.

Как сообщалось ранее, о том, что сын пескова присоединился к "вагнеровцам", пригожин рассказал 21 апреля. По его словам, тот служил "простым артиллеристом" на РСЗО "Ураган".

Впрочем, в сентябре прошлого года журналисты смогли дозвониться к николаю пескову и представились военкоматом. В ответ на это сын спикера кремля пообещал "решить вопрос на другом уровне".

Теги:
#Россия #Петр Порошенко #Дмитрий Песков #Сергей Марков