Война — день 425: оккупанты ослабли, но все еще давят на востоке
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Оперативно о главном 24 апреля
Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 425 дней. Оккупационные войска продолжают давить на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Марьинки. В Минобороны тем временем призывают не распространять слухов относительно того, что украинские защитники уже находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области. При этом на Западе отмечают, что россияне сильно ослаблены, а от успеха контрнаступления будет зависеть судьба не только Украины, но и всей Европы.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 В Краматорске раздались два взрыва.
00:00 Один дивизион зенитных ракетных комплексов Patriot уже заступил на боевое дежурство в Украине, а другие — еще в пути, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
О том, что происходило 21 апреля, читайте в материале: Война — день 422: оккупанты давят на Донбассе, но несут потери и значимых успехов не имеют
Узнать о главных событиях 22 апреля можно в публикации: Война — день 423: оккупанты штурмуют Бахмут и оживились еще на двух направлениях
С данными за 23 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 424: враг атакует на востоке, а ВСУ наносят удары на юге