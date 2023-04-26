"Все будут наказаны": в ГУР дали совет россиянам на 9 мая

У Украины и военной разведки есть все данные о запланированных на 9 мая мероприятиях россиян

В россии, где отменили парады в честь 9 мая, население призывают не посещать торжества и избегать встреч с военными преступниками, связанными с так называемой "спецоперацией" в Украине. Остальные дни в течение года эти призывы также касаются.

Такую информацию во время очередного интервью для издания OBOZREVATEL сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя обнародованные ранее документы, в которых обсуждается подготовка россиян к отражению предполагаемого нападения с воздуха во время проведения военных парадов до 9 мая.

По словам Юсова, у украинских разведчиков есть все данные, касающиеся мер безопасности, маршрутов и расположения охраны главных военных преступников россии.

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, не связанным с военными преступниками, преступлениями и агрессией россии против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и пребывания наряду с военными преступниками и военными объектами, которые могут быть использованы в агрессии рф против Украины", – пояснил он.

Также представитель ГУР Минобороны добавил, что все военные преступники россии рано или поздно получат наказание, которого они заслужили, мол, Украина будет делать все возможное, чтобы защитить себя от российской агрессии и освободить захваченные оккупантами территории.

"Я думаю, что эта формулировка самодостаточна. Все для того, чтобы деоккупировать обязательно случившуюся территорию и вернуться к границам 91-го года, а также обязательно сделает все для справедливого наказания военных преступников и всех, кто имеет отношение до этой геноцидной войны современной россии против Украины", — подытожил он.

Стоит напомнить, что рф активно готовится к вероятным, по ее мнению, диверсиям в москве со стороны Украины. Учитывая это, Красную площадь даже перекрыли для посещения на следующие две недели, пока в "сердце россии" будут готовиться к проведению парада 9 мая.

Более того, в этом году традиционный парад на 1 мая, а также ход "Бессмертного полка" также не будут проводить. Такое решение в кремле аргументировали якобы "повышенным уровнем террористической опасности".

Такие же ограничения введены и на территории аннексированного Крыма.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в кабинете главы украинской разведки заметили нечто похожее на карту москвы. Это вызвало не какой-либо резонанс среди украинцев, живо обсуждающих обстановку в кабинете главного разведчика Украины.