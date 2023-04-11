Не по Красной площади 9 мая: военный эксперт рассказал, по какой цели в россии и когда лучше ударить

Украина не будет планировать удары по Красной площади

Украинские военные эксперты утверждают, что Украина била, бьет и будет бить по территории россии и даже в ВСУ в последнее время уже не стесняются показывать удары по стране агрессору. К тому же на днях известный украинский бизнесмен Владимир Яценко – соучредитель Monobank и разработчик украинского беспилотника "Довбуш" — предложил 20 млн гривен за сюрприз для путина на 9 мая. Идея заключается в том, чтобы посадить летательный аппарат на Красной площади в москве прямо во время парада.

В связи с этим журналисты "В гостях у Гордона" решили поинтересоваться у военный эксперта и полковник запаса ВСУ Романа Свитана, сможет ли Украина ударить по Красной площади.

По его мнению бить по самой Красной площади нецелесообразно, но сделать сюрприз "путину" и заодно уничтожить реальные военные цели, которые будут в Москве перед парадом — это "святое дело".

"Оптимально не Красную площадь поразить, а где-то за две недели до 9 мая, поразить Ходынское поле — реальный военный объект. Там собираются военные части, которые будут проходить на 9 мая. Вот на этой "хадынке" их можно уничтожить теми средствами поражения, которые у нас будут. Красная площадь все-таки это место сбора мирных граждан в большинстве своем, потому мы точно не будем планировать нанесение удара или каких-то провокаций именно по Красной площади. А вот по военным объектам, особенно за две недели до 9 мая, ну это святое дело уничтожить весь этот парад еще до того как он начнет двигаться", — считает Роман Свитан.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев хотят бомбить россию.