В Украине объявили огромную премию за сюрприз для путина — названа сакральная дата

Сюрприз хотят устроить в день "российского победобесия"

Украинцам регулярно предлагают немалые вознаграждения за помощь в борьбе против россии. К примеру, за голову террориста Гиркина, разведданных или пленных оккупантов. В этот раз огромную сумму предлагают разработчикам дронов, которые смогут устроить "праздник" для путина.

Известный украинский бизнесмен Владимир Яценко – соучредитель Monobank и разработчик беспилотника "Довбуш" предлагает 20 миллионов гривен для разработчиков украинских беспилотников. Идея состоит в том, чтобы посадить летательный аппарат на красной площади в москве прямо во время парада 9 мая. Об этом Яценко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня прочитал новость, что бункерный упырь колеблется по поводу участия в параде на красной площади 9 мая. Что-то ему боязно. Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА — давайте ему создадим "праздник"", — пишет бизнесмен.

Он сообщает, что официально установил премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет при поддержке военных долетит и приземлится на красной площади в москве 9 мая.

Сумма премии составляет 20 000 000 гривен. Яценко надеется, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, успешно выполняющими задачи. А деньги пойдут на усовершенствование БПЛА.

Также на крыльях беспилотника нужно разместить патриотический лозунг. К примеру, "Слава Украине", "Героям Слава" и т.д. В то же время, свой беспилотник "Довбуш" мужчина не планирует приобщать к конкурсу. Бизнесмен оставил ссылку на счет в "Монобанке", где собирается призовой фонд: — https://send.monobank.ua/jar/24nQ28QNTG. Здесь уже есть 20 миллионов гривен, однако желающие могут тоже привлечь в призовой фонд и свои средства.

Напомним, что беспилотники являются важной составляющей современной войны, поэтому в Украине также продолжается производство дронов. Одним из таких стал ударный беспилотник "Вампир", который может сбрасывать на головы кафиров немалые снаряды.

Также одним из новейших устройств является украинский ударный беспилотник "Кажан". Украинские военные считают его, пожалуй, лучшим для нанесения ударов по врагу, особенно дистанционного минирования.