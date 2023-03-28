"Лучшее что есть": ВСУ показали новейший украинский ударный дрон (видео)

Наиболее хорош украинский дрон в дистанционном минировании

Война с российскими оккупантами стала звездным часом для разного рода беспилотников, одним из которых стал украинский ударный дрон "Кажан". Украинские военные считают его, пожалуй, лучшим для нанесения ударов по врагу, особенно дистанционного минирования.

Об этом говорится в сюжете Военного телевидения Министерства обороны Украины.

Квадрокоптер "Кажан" может развивать скорость до 120 км/ч и способен поднимать в до 20 килограммов полезного груза. Для бомбардировки позиций врага дрон использует 82 и 120 мм минометные мины. Он также способен нести противотанковую мину, которую можно сбросить на пути движения вражеской техники.

"Это ударный дрон, он создан для нанесения ударов по врагу. Лучше всего он показывает себя в дистанционном минировании или сбросе боеприпасов на неподвижные цели. Ему нет равных в этом на сегодняшний день, для разведки он, конечно, не подходит, но для боевой работы – это лучшее, что есть", — убежден оператор "Кажана" с позывным "Балу".

Но главное преимущество "Кажана", давшее ему название, возможность действовать ночью. Кроме 10-кратного увеличения, видеокамера оснащена тепловизором, так что дрон, как настоящая летучая мышь, очень хорошо "видит" врага и ночью.

Тем временем в Турции презентовали новый ударный БПЛА Bayraktar Kızılelma с украинским турбореактивным двигателем производства "Мотор Сич", способный взять на борт до полутора тонн боеприпасов.