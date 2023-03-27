В Турции показали два новых "Байрактора": у одного из них украинский двигатель (фото)

Дроны будут использовать на десантном корабле Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился фото нового беспилотника от компании Bayraktar. Среди его особенностей — украинский двигатель АИ-25ТЛТ производства "Мотор сич".

Фото с Bayraktar Kızılelma президент Турции опубликовал в Twitter. Этот дрон способен приземляться и взлетать на кораблях с короткими взлетно-посадочными полосами, например, как корабль TCG Anadolu.

Bayraktar Kızılelma это реактивный сверхзвуковой палубный дрон, который может нести 1,5 тонны полезной нагрузки. Согласно характеристикам максимальная скорость дрона 900 км/ч, дальность – 930 км, а продолжительность полета – 5 часов. Он уже был испытан в 18-минутном полете.

Эрдоган выложил фото из Bayraktar Kızılelma

На фото позади Bayraktar Kızılelma можно заметить еще одну разработку компании – боевой БПЛА Bayraktar TB3 SİHA. Он только готовится к своему первому полету, сообщил техдиректор компании Baykar Сельчук Байрактар в Twitter. Этот дрон также будет связан с десантным кораблем Anadolu. Ожидается, что там разместят командный центр, способный управлять 10 дронами ТВ3. У нового беспилотника складные крылья, он может взять на борт до 280 кг боеприпасов.

"Боевая птичка" в ожидании полета

Конструкция имеет складные крылья

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине хорошо проявили себя дроны предыдущего поколения Bayraktar ТВ2. Их даже заказала соседняя Польша. В 2024 году планируется начать производство таких беспилотников в Украине.