Турецкий БПЛА с украинским "сердцем": Bayraktar Kızılema успешно завершил второй тестовый полет (видео)

Что известно о флагманском проекте Baykar Makina

Турецкий производитель БПЛА Baykar Makina сообщил об успешном завершении второго тестового полета беспилотного самолета Bayraktar Kızılema.

Соответствующее видео было обнародовано в Twitter компании. Примечательно, что на эти беспилотники установлены двигателя украинского производства.

Kızılelma является флагманским проектом компании и в перспективе эти летательные аппараты должны стать основой морской авиации для турецкого флота. Он представляет собой реактивный палубный сверхзвуковой беспилотник с малой заметностью.

Согласно предварительной информации, дрон обладает следующими характеристиками:

грузоподъемность — 1500 кг;

максимальный взлетный вес — 6 тысяч килограмм;

максимальная скорость 900 км/ч;

крейсерская скорость — 740 км/ч;

боевая дальность — 930 км;

время полета — 5 часов;

рабочая и максимальная высота полета — 10,5 и 12 км соответственно.

Аппарат разрабатывается в рамках программы MIUS ("Muharip İnsansız Uçak Sistemi" или "Боевой беспилотный авиационный комплекс") и должен быть произведен в двух версиях.

На первую из них будет установлен украинский двигатель АИ-25ТЛТ, а вторая будет оснащена либо украинским АИ-322Ф, либо турецким TEI TF-6000.

Как сообщалось ранее, Baykar также строит завод по производству БПЛА в Украине, а согласно предварительным оценкам свою работу он начнет через пару лет.