У Туреччині показали два нові "Байрактари": один з них має український двигун (фото)

Дрони будуть використовувати на десантному кораблі Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поділився фото нового безпілотника від компанії Baykar. Серед його особливостей — український двигун АІ-25ТЛТ виробництва "Мотор Січ".

Фото з Bayraktar Kızılelma президент Туреччини опублікував в Twitter. Цей дрон має здатність приземлятися та злітати на кораблях з короткими злітно-посадковими смугами, наприклад, як корабель TCG Anadolu.

Bayraktar Kızılelma це реактивний надзвуковий палубний дрон, що може нести 1,5 тони корисного навантаження. Згідно з характеристиками, максимальна швидкість дрона 900 км/год, дальність — 930 км, а тривалість польоту — 5 годин. Він вже був випробуваний у 18-хвилинному польоті.

Ердоган виклав фото з Bayraktar Kızılelma

На фото позаду Bayraktar Kızılelma можна помітити ще одну розробку компанії — бойовий БПЛА Bayraktar TB3 SİHA. Він тільки готується до свого першого польоту, повідомив техдиректор компанії Baykar Сельчук Байрактар у Twitter. Це дрон також буде пов’язаний з десантним кораблем Anadolu. Очікується, що там розмістять командний центр, здатний керувати 10 дронами ТВ3. У нового безпілотника складувані крила, він може взяти на борт до 280 кг боєприпасів.

"Бойова пташка" в очікуванні польоту

Конструкція має складні крила

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні гарно проявили себе дрони попереднього покоління Bayraktar ТВ2. Їх навіть замовила Польща. А 2024 року планується почати виробництво таких безпілотників в Україні.