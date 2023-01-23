Турецький БПЛА з українським "серцем": Bayraktar Kızılema успішно завершив другий тестовий політ (відео)
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Що відомо про флагманський проект Baykar Makina
Турецький виробник БПЛА Baykar Makina повідомив про успішне завершення другого тестового польоту безпілотного літака Bayraktar Kızılema.
Відповідне відео було оприлюднено у Twitter компанії. Цікаво, що на ці безпілотники встановлені двигуни українського виробництва.
Kızılelma є флагманським проєктом компанії та у перспективі ці літальні апарати мають стати основою морської авіації для турецького флоту. Він є реактивним палубним надзвуковим безпілотником з малою помітністю.
Згідно з попередньою інформацією, дрон має наступні характеристики:
- вантажопідйомність — 1500 кг;
- максимальна злітна вага – 6 тисяч кілограмів;
- максимальна швидкість 900 км/год;
- крейсерська швидкість — 740 км/год;
- бойова дальність — 930 км;
- час польоту – 5 годин;
- робоча та максимальна висота польоту — 10,5 та 12 км відповідно.
Апарат розробляється в рамках програми MIUS ("Muharip İnsansız Uçak Sistemi" або "Бойовий безпілотний авіаційний комплекс") і має бути виготовлений у двох версіях.
На першу з них буде встановлений український двигун АІ-25ТЛТ, а друга буде оснащена або українським АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000.
Як повідомлялося раніше, Baykar також будує завод з виробництва БПЛА в Україні, а згідно з попередніми оцінками свою роботу він розпочне за кілька років.