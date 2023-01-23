Турецький БПЛА з українським "серцем": Bayraktar Kızılema успішно завершив другий тестовий політ (відео)

Що відомо про флагманський проект Baykar Makina

Турецький виробник БПЛА Baykar Makina повідомив про успішне завершення другого тестового польоту безпілотного літака Bayraktar Kızılema.

Відповідне відео було оприлюднено у Twitter компанії. Цікаво, що на ці безпілотники встановлені двигуни українського виробництва.

Kızılelma є флагманським проєктом компанії та у перспективі ці літальні апарати мають стати основою морської авіації для турецького флоту. Він є реактивним палубним надзвуковим безпілотником з малою помітністю.

Згідно з попередньою інформацією, дрон має наступні характеристики:

вантажопідйомність — 1500 кг;

максимальна злітна вага – 6 тисяч кілограмів;

максимальна швидкість 900 км/год;

крейсерська швидкість — 740 км/год;

бойова дальність — 930 км;

час польоту – 5 годин;

робоча та максимальна висота польоту — 10,5 та 12 км відповідно.

Апарат розробляється в рамках програми MIUS ("Muharip İnsansız Uçak Sistemi" або "Бойовий безпілотний авіаційний комплекс") і має бути виготовлений у двох версіях.

На першу з них буде встановлений український двигун АІ-25ТЛТ, а друга буде оснащена або українським АІ-322Ф або турецьким TEI TF-6000.

Як повідомлялося раніше, Baykar також будує завод з виробництва БПЛА в Україні, а згідно з попередніми оцінками свою роботу він розпочне за кілька років.