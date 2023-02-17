Поляки випробували ударний Bayraktar TB2: потужний дрон вперше піднявся в небо

Крім дронів Польща отримає керовані бомби MAM-C та MAM-L

Спостерігаючи за тим, як ЗСУ успішно використовують безпілотники (а також, очевидно, через можливу загрозу з боку російського агресора), військовослужбовці Війська Польського (WP) провели 15 лютого випробування ударного дрона Bayraktar TB2.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу країни.

Зазначається, що Польща замовила 24 дрони Bayraktar TB2. Вони дислокуватимуться на 12-й базі безпілотних літальних апаратів у Мирославці. У Генштабі звертають увагу, що дрони можуть бути застосовані не тільки для завдання ударів по противнику, але і для місій з розвідки, спостереження та рекогносцирування.

При цьому військові додають, що контракт із компанією Baykar було укладено наприкінці весни 2021 року, але активно виконуватись почав лише з початком агресії кремля проти України.

Восени 2022 року Польща отримала перші безпілотні літальні апарати та наземну станцію управління. Крім дронів Варшава замовила керовані бомби MAM-C та MAM-L. Також до "польського комплекту" входять радари Osprey 30 та тренажери для навчання польських операторів управлінню безпілотниками.

Нагадаємо, що навіть менш потужні українські дрони не дають ворогові "розслабитися" на тимчасово окупованих територіях.