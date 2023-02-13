Доведеться вибирати між повітрям та водою: створено дрон, який може літати та плавати (відео)

Перебуваючи під водою, квадрокоптер може будь-якої миті піднятися на поверхню і відлетіти.

Українські волонтери не встигли ще порадувати воїнів ЗСУ незвичайними безпілотниками, як китайські умільці створили нову розробку — та ще й яку!

Група вчених із Шанхайського науково-дослідного інституту представила дрон TJ-FlyingFish, який відрізняється від аналогів здатністю занурення у воду. Безпілотник повністю автономний, пише New Scientist.

На перший погляд, пристрій схожий на будь-який інший квадрокоптер — він складається з центрального корпусу і чотирьох плечей, що несуть моторно-пропелерний модуль. Однак, кожен силовий агрегат оснащений спеціальною коробкою передач і важелем, який може обертатися.

У польоті гвинти повернуті вгору, щоб створювати підйомну силу, але у воді вони розвертаються на 180 градусів і перемикаються на нижчу швидкість обертання. За рахунок цього дрон може пірнати та плавати. Для маневрування модулі з пропелерами повертаються під певними кутами.

Важить TJ-FlyingFish 1,63 кілограми, а акумуляторної батареї вистачає на 6 хвилин польоту або 40 хвилин пересування у воді. Занурюється він на глибину до 3 метрів, а швидкість при цьому досягає значних 2 м/с. До того ж, дрон не потребує людського контролю, оскільки здатний орієнтуватися у просторі та уникати зіткнень.

Універсальний TJ-FlyingFish розрахований на аерофотозйомку, дистанційне зондування та пошуково-рятувальні операції.

Нагадаємо, що в Україні винахідники теж "не ликом шиті": у країні запустили перший власний дрон на ракетному двигуні.