Придется выбирать между воздухом и водой: создан дрон, который может летать и плавать (видео)

Находясь под водой, квадрокоптер может в любой момент подняться на поверхность и улететь

Украинские волонтеры не успели еще порадовать воинов ВСУ необычными беспилотниками, как китайские умельцы создали новую разработку, да еще какую!

Группа учёных из Шанхайского научно-исследовательского института представила дрон TJ-FlyingFish, который отличается от аналогов способностью погружения в воду. Беспилотник полностью автономен, и ему не требуется оператор на любом этапе его амфибийного путешествия, пишет New Scientist.

На первый взгляд устройство похоже на любой другой квадрокоптер — он состоит из центрального корпуса и четырёх плеч, несущих моторно-пропеллерный модуль. Однако каждый силовой агрегат оснащён специальной коробкой передач и рычагом, который может вращаться.

В полёте винты обращены вверх, чтобы создавать подъёмную силу, но в воде они разворачиваются на 180 градусов и переключаются на более низкую скорость вращения. За счёт этого дрон может нырять и плавать. Для маневрирования модули с пропеллерами поворачиваются под определёнными углами.

Весит TJ-FlyingFish 1,63 килограмма, а аккумуляторной батареи хватает на 6 минут полёта или 40 минут передвижения в воде. Погружается он на глубину до 3 метров, а скорость при этом достигает внушительных 2 м/с. Вдобавок ко всему, дрон не нуждается в человеческом контроле, поскольку способен ориентироваться в пространстве и избегать столкновений.

Универсальный TJ-FlyingFish рассчитан на аэрофотосъёмку, дистанционное зондирование и поисково-спасательные операции.

Напомним, что в Украине изобретатели тоже "не лыком шиты": в стране запустили первый собственный дрон на ракетном двигателе.