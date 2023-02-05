Теоретичні БПЛА може знаходитися в повітрі будь-яка необхідна для удару по Москві чи пітеру кількість годин

Поки не відомо, чи скористалися у волонтерській спільноті повідомленням про розробку "авіаносця для дронів", який буде потрібним у битві за український Крим, але невгамовні китайці вже запропонували нову корисну новинку – дрон, який може не приземлятися на землю для підзарядки.

Перші повідомлення про винахід вчених із Північно-Західного політехнічного університету в Сяньяні з’явилися кілька тижнів тому.

Секрет "довгоживучасті" дрону — у тому, що його дистанційно живить лазер.

Звичайно, новинка не розрахована на війну – передбачливі китайські вчені написали, що такий дрон важливий для використання у сільському господарстві, службах з надзвичайних ситуацій та багатьох інших галузях. Але досвід звичайного "картографічного" радянського БПЛА показує, що навіть він може використовуватися для знищення "путінських стерв’ятників" – бомбардувальників в Енегельсі, які випускають залпи по мирним українським містам.

Тому сподіватимемося, що при певному доопрацюванні новий дрон зможе відвідати повітряний простір москви, пітера та інших міст, які безтурботно вважають себе "глибоким тилом" і впевнені у своїй безкарності. Звичайно, йдеться насамперед про знищення не житлових будівель, а військових об’єктів.

Але, повертаючись до пристрою "вічного дрона": інженери запропонували перетворити на джерело енергії для нього лазерний промінь. Вони встановили на апараті фотоприймач, який перетворює світло лазера в електричну енергію.

Водночас довелося створити інтелектуальну систему візуального стеження за дроном у широкому спектрі погодних умов та у будь-який час доби, щоб звести втрати енергії до мінімуму. Зокрема, на передавальній стороні ККД складав від 50% до 85% — залежно від того, наскільки потужним був лазер. На приймальній стороні втрати доходили до 50%. Однак основної мети було досягнуто — дрон залишався в повітрі і міг продовжувати літати, поки його живить лазер або складники безпілотника працюють належним чином.

Іншими словами, можливості квадрокоптера в повітряному просторі мордору практично необмежені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, в чому український "Чаклун" перевершує "Орлан " окупантів.