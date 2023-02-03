"Чаклун" проти "Орлана": чим український дрон перевершує техніку окупантів

Український дрон більш цінний для ЗСУ, ніж російський для окупантів

Українські військові все більш масово застосовують безпілотники, причому серед них все більше вітчизняних дронів, розроблених і вироблених вже з початку масового російського вторгнення. Одним із них став малий розвідувальний БПЛА "Чаклун", що виробляється у Дніпрі та застосовується на Донбасі.

Як повідомляє Telegram-канал "СтратКом ЗСУ", його для коригування вогню артилерії використовує у боях на сході Луганська територіальна оборона.

За словами розробників БПЛА "Чаклун", їхній дрон успішно пройшов випробування на фронті і вже запущений у серійне виробництво, тому щомісяця їх можна виробляти до 200 одиниць.

До переваг дрону його творці відносять:

малий розмір, тому "Чаклун" дуже важко помітити у небі, адже він виглядає як маленький хрестик. Потрапити до нього зі стрілецької зброї фактично неможливо, тому окупанти часто витрачають на неї ракети;

середній радіус дії, що дорівнює приблизно 100-150 км з робочою висотою для польоту в 300-500 метрів, що дозволяє здійснювати розвідку на передовій та в тилу ворога;

простота запуску, що займає лише 5-10 хвилин;

дешевизна, яка дозволяє виробляти безпілотник сотнями на місяць і не дуже шкодувати про втрати.

За словами президента Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області Дмитра Панченка, у лавах ЗСУ налічується вже понад 100 "Чаклунів" і буде ще більше, адже дрони у сучасній війні — витратний матеріал. Проте деякі БПЛА вже мають на своєму рахунку понад 100 успішних вильотів.

При цьому найбільш масовий БПЛА окупантів – "Орлан-10", хоч і перевершує "Чаклун" за висотою та дальністю польоту (5000 метрів та 600 км відповідно), все-таки більше українського дрону і тому успішно збивається ЗСУ.

Але головне — він набагато дорожчий: коштує близько 80-120 тисяч доларів за одиницю і тому заповнити його втрату окупантам буде набагато складніше. З 2010 року в Росії отримали не менше 1000 таких дронів, у той час як "Чаклунів" можна виготовляти до 200 щомісяця.

Тим часом у США компанія General Atomics готова продати Україні всього за один долар два ударні БПЛА MQ-9 Reape.