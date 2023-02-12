В Україні запустили перший власний дрон на ракетному двигуні (відео)

Запуск пройшов успішно

В Україні відбувся перший ракетний старт безпілотного літального апарату У мережі вже з’явилося відео з цього моменту. Користувачі прозвали ударний безпілотник "аналогом Шахедів", які окупанти використовують для атаки на українські міста.

Про цю подію сьогодні, 12 лютого, на своїй сторінці у Facebook повідомив науковий співробітник хімічного факультету КНУ ім. Шевченка та керівник NAURocket Сергій Піпко. Відповідне відео запуску опублікував у своєму Telegram-каналі відомий український журналіст Андрій Цаплієнко.

Піпко також перерахував кілька значних плюсів стартових ракетних прискорювачів для БПЛА. За його словами, збирати і розбирати катапульту не потрібно, запуск можна проводити з дуже короткою напрямною або взагалі без напрямної, з місця. Ще одним плюсом він називає запуск залпом. За хвилину можна випустити кілька штук. Крім того, запускати безпілотник можна під великим кутом до горизонту або навіть вертикально. Це говорить про те, що робити запуск можна з лісу, окопа, міської забудови і т.д.

Зазначимо, що Сергій Піпко є керівником та провідним спеціалістом NAURocket – студентського конструкторського бюро експериментального ракетобудування Національного авіаційного університету, яке займається розробкою твердопаливних, гібридних та рідинних ракетних двигунів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сполучені Штати готові передати Україні сучасні безпілотні летальні апарати Reaper MQ-9 за кумедну ціну — один долар.