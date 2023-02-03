"Чаклун" против "Орлана": чем украинский дрон превосходит технику оккупантов

Украинский дрон более ценен для ВСУ чем российский для оккупантов

Украинские военные все более массово применяют беспилотники, причем в их числе все больше отечественных дронов, разработанных и производимых уже с начала массового российского вторжения. Одним из них стал малый разведывательный БПЛА "Чаклун", производимый в Днепре и применяемый на Донбассе.

Как сообщает Telegram-канал "СтратКом ВСУ", его для корректировки огня артиллерии использует в боях на востоке Луганская территориальная оборона.

По словам разработчиков БПЛА "Чаклун", их дрон успешно прошел испытания на фронте и уже запущен в серийное производство, так что ежемесячно их можно производить до 200 единиц.

К преимуществам дрона его создатели относят:

малый размер, поэтому "Чаклун" очень трудно заметить в небе, ведь он выглядит, как маленький крестик. Попасть в него из стрелкового оружия фактически невозможно, поэтому оккупанты часто тратят на него ракеты;

средний радиус действия, равный примерно 100-150 км с рабочей высотой для полета в 300-500 метров, что позволяет осуществлять разведку на передовой и в тылу врага;

простота запуска, которая занимает всего 5-10 минут;

дешевизна, которая позволяет производить беспилотник сотнями в месяц и не сильно жалеть о потерях.

По словам президента Федерации авиамодельного спорта Днепропетровской области Дмитрия Панченко, в рядах ВСУ насчитывается уже более 100 "Чаклунов" и будет еще больше, ведь дроны в современной войне — расходный материал. Тем не менее, некоторые БПЛА уже имеют на своем счету более 100 успешных вылетов.

При этом наиболее массовый БПЛА оккупантов – "Орлан-10", хотя и превосходит "Чаклун" по высоте и дальности полета (5000 метров и 600 км соответственно), все-таки больше украинского дрона и потому успешно сбивается ВСУ.

Но главное — он куда дороже: сто́ит около 80-120 тысяч долларов за единицу и потому восполнить его потерю оккупантам будет куда сложнее. С 2010 года вс рф получили не менее 1000 таких дронов, в то время как "Чаклунов" можно изготавливать до 200 ежемесячно.

Тем временем в США компания General Atomics готова продать Украине всего за один доллар два ударных БПЛА MQ-9 Reape.